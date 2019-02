Chelsea straffes med overgangsnekt

Chelsea får overgangsnekt i de to neste overgangsvinduene på grunn av brudd på reglene knyttet til å signere spillere under 18 år. Det melder FIFA på sine egne nettsider. Regelbruddene skal omfatte 29 spillere, og Chelsea er ilagt en bot på 460 000 britiske pund. Klubben har mulighet til å anke avgjørelsen overfor FIFA innen tre dager. Simon Stone i BBC skriver at FIFA etterforsker flere store klubber, og at Chelsea neppe vil være den enste klubben som blir straffet etter at arbeidet er avsluttet.