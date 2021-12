Chelsea-stjerne ute resten av sesongen

Ben Chilwell har spilt sin siste Chelsea-kamp for sesongen, etter at han pådro seg en korsbåndskade. Det skriver The Guardian.

Han måtte gjennom en operasjon, og dermed blir det lenge til venstrebacken får spille fotball igjen.

Chilwell var i meget god form frem til han ble skadet, og nå tyder mye på at Marcos Alonso spiller flesteparten av kampene på venstrebacken.