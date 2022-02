Chelsea-Reiten til ligacupfinale

Guro Reitens Chelsea er klare for ligacupfinale etter å ha slått Manchester United 3-1.

Både Vilde Bø Risa og Maria Thorisdottir startet for de rød djevlene. Førstnevnte scoret et kanonmål fra spiss vinkel, men det ble bare en trøst på en tung kveld for Manchester-laget.