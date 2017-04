Chelsea-miss på Old Trafford

Det er full spenning i den engelske gullkampen etter at ligaleder Chelsea tapte 0–2 mot Manchester United.

José Mourinho satte blant annet Zlatan Ibrahimovic på benken før møtet med gamleklubben.

LES OGSÅ: – En taktisk milepæl i Premier League

Allerede etter sju minutter var United i føringen. Marcus Rashford stormet gjennom alene etter at assistmaker Ander Herrera hadde snappet en feilpasning fra Chelseas Nemanja Matic med hendene.

– Jeg ønsket aldri å ta ballen med hendene. Jeg løp med armen inntil kroppen. Dersom armen din er i en naturlig posisjon, er det ikke hands, sa Herrera til Sky Sports.

Ingen ekstra glede

Tidlig i 2. omgang skulle Herrera selv komme på scoringslisten. Chelsea kom på hæla etter en frisparksituasjon, og fra hjørnet av 16-meteren skjøt Herrera inn 2–0 via Chelsea-forsvarer Kurt Zouma.

– Chelsea er landets beste kontringslag, men vi hadde veldig god kontroll på dem. Jeg er veldig fornøyd med gutta. Jeg er glad, men ikke fordi det var mot nettopp Chelsea, men fordi vi trengte disse tre poengene, sa Mourinho til BBC etter triumfen mot sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg føler ingen ekstra glede over å slå Chelsea, men fordi vi slo lederlaget. Det betyr ingenting om det er Chelsea eller noen andre, men vi slo dem på en overbevisende måte. Ingen kan betvile vår vilje til å vinne kampen, sa Mourinho videre.

Manchester United sto med åtte Premier League-kamper uten seier mot Chelsea (0-4-4). Det var klubbens lengste rekke uten seirer mot noe lag i PL-historien.

Chelsea topper Premier League med sine 75 poeng, men kun fire skiller ned til formsterke Tottenham på annenplass.

– Det flere årsaker til at vi tapte denne kampen. United var langt mer aggressive, vant andreballene og ville trolig mer enn oss, sukket Chelseas keepervikar Asmir Begovic.

Frimerke på Hazard

Chelsea klarte aldri å løse Uniteds sjakktrekk med å sette frimerke på stjernen Eden Hazard.

– Vi har mange matchvinnere, det handlet ikke bare om at Eden Hazard ble mannsmarkert ut av kampen, sa Begovic.

Antonio Conte var selvsagt en skuffet Chelsea-manager søndag kveld.

– De fortjente å vinne og viste både mer vilje og motivasjon, sukket Conte overfor Sky Sports.

– Denne gangen var det trenerens feil. Det er mitt ansvar. Denne gangen klarte jeg ikke å få spillerne til å finne den rette motivasjon, medga den tidligere Juventus-treneren.

Frykter Tottenham

Nå venter en tett fight mot Tottenham om ligagullet.

– Jeg har noen bekymringer, for vi må jobbe sammen og raskt finne den rette gnisten for å vinne ligatittelen. Dersom noen mener det er normalt at Chelsea skal vinne ligaen, ikke glem at vi er underdogs etter tiendeplassen forrige sesong, sa en noe defensiv Conte.

– Tottenham er i god form og spiller med entusiasme. Vi må gjøre akkurat det samme, sa italieneren.

Zlatan Ibrahimovic var for første gang henvist til benken i Premier League.