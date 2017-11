Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Charlotte Kalla gikk ut i tet på søndagens jaktstart, men kun to sekunder bak kom Bjørgen jagende. Det ble tidlig klart at de øvrige løperne var sjanseløse, og at seieren sto mellom Bjørgen og Kalla – som så mange ganger før.

De gikk sammen helt til sisterunden, men da banket Kalla til.

Bjørgen forsøkte å slå tilbake

– Jeg følte meg rask, og tenkte å rykke i siste bakken. På toppen sa det var seks sekunder. jeg var veldig sliten, men fortsatte bare, sier Kalla i seiersintervjuet etter løpet.

– Det var en melkesyre-fest, men jeg er superfornøyd som tok seieren, sier Kalla til NRK.

– Jeg prøvde å bite tennene sammen, men hun var hvassere. Jeg trodde at jeg hadde kontroll på henne, men fikk svi på sisterunden, sier Bjørgen til NRK.

– Nå er det 1–0 til Kalla. Bjørgen hadde rett og slett ikke sjans. Hun blir en hard nøtt å knekke i vinter. Dette er et skremmeskudd til de norske jentene, sier NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Sjanseløs mot Kalla

Allerede i sommer viste Kalla tegn til fryktelig form da hun vant Lysebotn opp på rulleski – med nesten to minutter. Søndagens seier i Ruka viser at hun virkelig blir å regne med.

– Det er som forventet, hun var sterk i sommer, og jeg visste at de tikke kom til å bli en enkel oppgave, sier Bjørgen om sin svenske rival.

– Bjørgen er sjanseløs når kalla skrur oppå farten i motbakken, sier Torgeir Bjørn.

– Dette betyr at jeg må være ekstra skjerpet. Nå må jeg gjøre jobben bedre, så får vi se etter hvert sier Bjørgen.

For den norske seiersmaskinen hadde ikke sjans til å følge da Kalla dundret oppover bakkene i de finske skoger. Damen med 110 verdenscupseire stivnet mens Kalla danset oppover bakkene.

Dermed tok Kalla sin tiende verdenscupseieren i karrieren, mens Bjørgen ble nummer to. Ragnhild Haga leverte et superløp og ble nummer tre.