– Hvem er det som har vunnet her da? utbrøt NRK-kommentator Jann Post da de to duellantene kom i mål.

– Det er enormt tett, uttalte NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Det var umulig å se hvem som var først over streken når 400 meter var unnagjort, men målfotoet viste at McMaster var et halvt hode foran Warholm i mål.

– Det var ganske close race. Det er alltid kjipt å være den som kommer bak der. Samtidig er det bedre å være to hundredeler bak, og ikke to tideler, sa Warholm til NRK etter løpet.

Faktisk var det så jevnt at foten til Warholm var over streken først.

– Det hjelper dessverre ikke. Det er i langrenn de gjør sånn, sa Warholm da han så bildene av hvor tett det var.

SÅ NÆRE: Warholm var først over med foten, men ikke hodet. Foto: Skjermdump / NRK

Fornøyd med løpet

Selv om han bare var to hundredeler bak seieren smakte likevel andreplassen godt.

– Jeg synes det var et ganske bra gjennomført løp. Det er fantastisk å bli nummer to i det selskapet her.

På oppløpet lå Warholm noen få centimeter foran etter siste hekk. Likevel klarte McMaster å komme seg i tet.

– Det er selvfølgelig forferdelig tungt. Man kjenner det ekstremt godt. Oppløpet er noe jeg har jobbet med, og i dag synes jeg det ble ganske bra, sa Warholm.

Warholm tikket inn til tiden 48.10. Det er nesten halvsekundet bak hans egen norgesrekord.

– Det sier oss at det er høst, sa trener Leif Olav Alnes om tiden.

Går glipp av enorme pengepremier

Dermed var 22-åringen to hundredeler unna den massive pengepremien til førsteplass på 418.000 norske kroner.

Før løpet fortalte Warholm til NRK at han ikke brydde seg om pengepremien, men å vinne Diamond Leauge-trofeet.

Han tar likevel med seg 167.000 kroner i premiepenger hjem til Ulsteinvik.