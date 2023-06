Celines valg vekker oppsikt i USA: – Rart og spesielt

«Denne LPGA-nykommeren ansatte en lokal caddie, men ikke av den grunnen du tror», skriver Sports Illustrated om den norske golferen.

Magasinet er bare et av flere amerikanske mediehus som har omtalt Borges uvanlige valg: Å ikke ha en fast caddie.

24-åringen har i stedet hatt en ny caddie i hver turnering hun har spilt denne sesongen. Til sammen har hun hatt 11 hjelpere, som regel leid ut fra golfklubben der turneringen har blitt spilt.

– Oi, det visste jeg ikke, reagerer golfekspert Per Haugsrud momentant på caddie-valget.

– Smak og behag

– Det virker litt rart og spesielt å bytte så ofte, men det er litt smak og behag. Mange bruker caddiene aktivt, mens andre bare vil ha en til å bære bagen. Hun ønsker ikke å ha en caddie og så langt funker det veldig bra, fortsetter Eurosport-eksperten.

TOK POKALEN: Suzann Pettersen vant kvinnenes PGA-mesterskap i 2007. Foto: AP

Borge ligger nå an til å kjempe om den første norske seieren i kvinnenes PGA-mesterskapet siden Suzann Pettersen gikk til topps i 2007. «Tutta» har latt seg imponere av hvordan Borge har klart seg med så mange ulike caddier.

– Hun gjør det bra, så jeg tror ikke det har noen innvirkning på henne. På sikt bør selvfølgelig en fast caddie komme på banen. For henne er det også en økonomisk del, og det er billigere med en lokal caddie, sier Pettersen til NRK og følger opp:

– Det er nå det virkelig starter. Det virker som hun spiller med få feil på en tøff bane. Det blir en spennende helg.

Flink til å bære bagen

Denne uken heter Borges caddie, Corey Birch. Det har åpenbart fungert, for Norges beste golfspiller på kvinnesiden ligger altså på andreplass, bare ett slag bak irske Leona Maguire.

– Jeg ville bare ha noen til å bære bagen, og han har vært flink til det, sa Borge etter åpningsrunden.

Selv om Birch kjenner Baltusrol-banen ut og inn, har han ikke fått bidra med noe mer enn å bære utstyr.

Borge har denne sesongen tatt steget opp på det øverste nivået, og er tydelig på hva den største overgangen fra Epson Tour har vært:

– At jeg må ha en caddie. Jeg er ikke vant til det. Jeg forsøker bare å gjøre det jeg alltid har gjort, å spille mitt eget spill og ha noen til å bære køllene, forteller Borge.

STORSPILLER: Celine Borge kjemper om seieren i kvinnenes PGA-mesterskap. Foto: AFP

Obligatorisk

Treneren hennes, Geoff Dixon, forteller til NRK at de før sesongen måtte avgjøre om de skulle gå for en profesjonell caddie eller lokale caddier.

– Hun er ikke vant til å ha en caddie og frem til denne sesongen brukte hun ikke caddie, men i LPGA er det obligatorisk. Det var en skikkelig utfordring. Vi bestemte oss for å kopiere hva som har fungert tidligere, og gjøre det så likt som mulig, forteller Dixon som mener at Borge ikke trenger en råd fra en caddie.

– Jeg snakker med caddien før turneringene for å fortelle dem hva hun ønsker. Hun ville ikke hatt en caddie om hun ikke måtte ha en. «Du skal bare bære bagen, og la henne gjøre resten». Bare vær stille og la henne gjøre sin greie. Det funker for henne for øyeblikket, fortsetter han.

Dixon forteller at mange har sagt at Borge trenger en caddie, men at det viktigste er å finne ut hva som er riktig for 24-åringen.

– En caddie kan hjelpe til med å måle avstander og velge riktig kølle. Caddien må kjenne spilleren, men en caddie kan aldri komme inn i Celines hode. Hun sier at hun vil mye heller være skyld i sine egne feil enn at en caddie skal ha skylden, sier Dixon.

– Gigantisk overraskelse

Tønsberg-jenta er nykommer, men har imponert golfverdenen med spillet sitt denne helgen.

HAR IMPONERT: Celine Borge har gjort det meste rett så langt i kvinnenes PGA-mesterskap, men fortsatt skal det spilles 36 hull. Foto: Reuters

– Det er en gigantisk overraskelse. En ting er å være i toppen i en vanlig turnering, men her snakker vi om en av de to største turneringene og alle de beste er med, sier en imponert Haugsrud.

Ved siden av US Open er PGA-mesterskapet sesongens høydepunkt for de kvinnelige golferne. I 2007 vant Suzann «Tutta» Pettersen turneringen, og før den andre halvdelen av årets utgave skal Borge prøve å bli den andre norske vinneren i historien.

– Det er ganske unikt det hun holder på med. Hun er halvspilt og rett bak ledelsen. Hun har alt å vinne, men presset sniker seg inn nå. Derfor er det er utrolig imponerende at hun klarte å levere den andrerunden, roser Haugsrud.

– Uansett hvordan denne helgen ender, har hun levert strålende. Før sesongen trodde vi ikke at hun kom til å få muligheten til å spille denne turneringa, så dette er et stort steg på veien mot å nå målet om å bli verdens beste, avslutter Dixon.