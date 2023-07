– Jeg hadde ikke noen forventninger om tredjeplass før turneringen begynte, sier Celine Borge (24) til NRK.

Hun spiller sin første sesong på LPGA-touren i golf. Forrige helg gjorde hun karrierebeste da hun endte på tredjeplass i en parturnering.

Denne helgen gjentok hun tredjeplassen, men nå i en majorturnering.

– Det har vært en fin start på sesongen. Målet var å beholde kategorien, siden det er første året på LPGA, så har det jo gått bedre enn det. Så det er gøy, sier Borge.

Vurderer å finne seg et sted å bo

Borge gjorde debuten sin i Epson Tour i 2019. Dette er det nest høyeste nivået, altså nivået under LPGA. Denne sesongen debuterer hun på det øverste nivået. Men til tross for at en stor andel av LPGA-turneringene skjer i USA, har hun ennå ikke et hjemsted i sitt andre hjemland.

– I fremtiden er det kanskje lurt å se på om det er et sted jeg kan kjøpe i USA som jeg kan reise til og trene, sier Borge.

– Hva er grunnen til at du ikke har det foreløpig? Er det økonomiske eller sportslige grunner?

– Det er jo økonomi, da. Og at jeg ikke har hatt helt behov for det frem til nå. Men kanskje fremover så ser jeg at det er et større behov, sier Borge.

MAJOR: Tredjeplassen i Evian championship ga Borge en premie på 2,9 millioner. Det er omtrent det samme som hun har tjent i hele karrieren frem til forrige uke. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Denne helgen tjente Borge snaut 2,9 millioner kroner på tredjeplassen i majorturneringen i Frankrike. De pengene kan komme godt med om hun nå skal finne seg et sted å bo og trene i det daglige.

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det enda, men det er alltid kjekt med penger i banken, siden det er mye utgifter med all den reisingen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke pengene på, det må jeg sette meg ned og planlegge litt, smiler golfesset.

Med tredjeplassen klatret Borge 112 plasser på verdensrankingen, fra 214. plass til 102. Men å nyte prestasjonen eller feire premien etter tredjeplassen var aldri aktuelt. Da hun var ferdigspilt, bar det nemlig rett videre til flyplassen. Hun rakk ikke engang å skifte før hun var på vei til neste turnering i Skottland.

– Det var egentlig ganske hektisk etter runden, så jeg fikk ikke tenkt så mye på det. Vi skulle bare reise videre, så det ble hektisk med buss og alt, ler Borge.

– Arbeidsmoral utenom det vanlige

Borge har heller ikke en fast trener i USA. Hovedtrener er Geoff Dixon, den norske landslagstreneren.

TRENER: Geoff Dixon. Foto: Norges Golfforbund

– Hun har gjort mye alene i mange år, helt siden hun bestemte seg for å dra til USA. I praksis reiser hun bare fra den ene siden av landet til den andre for å spille turneringer. Etter endt turnering drar hun bare rett videre til neste, sier Dixon.

Treneren er over i USA når han kan, men i 2023 blir det med åtte uker sammen med eleven. Planen er å øke til 12 uker, men veldig mye av treningstiden må Borge bruke alene. Dixon skryter av elevens enorme treningsmoral:

– Hun legger ned ekstremt mange timer i dette. Det var en svensk trener som kontaktet meg i går. Han sa at det som hadde imponert ham alle mest var at selv om hun kanskje misser en cut i en turnering, der andre drar hjem, så er hun igjen etterpå og jobber med spillet sitt i timevis. Det er akkurat sånn hun er. Arbeidsmoralen er utenom det vanlige, sier treneren.

Likevel vil ikke Dixon mene at Borge bør finne seg en fast base i USA. Dagens opplegg har jo åpenbart fungert, påpeker han.

– Målet er å være blant verdens beste spillere over tid. En ting med Celine er at hun overrasker meg stadig vekk over hvor bra hun takler ting. Det ville ikke overraske meg i det hele tatt om hun kommer så langt hun ønsker, spår Dixon.