Cecilia Brækhus er blitt syk – trekker seg fra tittelkamp

Idrettslegenden Jim Brown er død

Jim Brown, en av USAs mest ikoniske idrettshelter, er død 87 år gammel. Han banet vei for svarte utøvere på mange ulike arenaer.

– Vi mistet en helt i dag. Jeg håper at alle svarte utøvere setter av tid til å opplyse seg om denne utrolige mannen og hva han gjorde for å endre våre liv, skrev basketballstjernen LeBron James på Instagram.

– Vi står alle på dine skuldre, Jim Brown.

Brown er allment anerkjent som den beste løperback noensinne i amerikansk fotball, og flere mener at han er sportens aller største.

Han spilte bare ni sesonger i NFL, fra 1957 til 1965, men dominerte ligaen og ble tre ganger kåret til årets spiller. Han sto aldri over en kamp og er den eneste løperback med over 100 yards i snitt per kamp over hele karrieren.