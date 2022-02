Cato Zahl Pedersen legger seg flat etter «fatal feil»

– De (Olympiatoppen) har rett og slett sovet på jobben og ikke telt rett ut fra antall kvoteplasser, sier Larsen til NRK.

Da Olympiatoppen i slutten av januar skulle ta ut Paralympics-troppen, tok de ut en tropp med to langrennsløpere på såkalte kvoteplasser. Problemet var at Norge kun har én kvoteplass for langrenn til lekene i Beijing.

Olympiatoppen sendte selv ut pressemelding om tabben tirsdag kveld.

Larsen understreker at han ikke er ute etter å «ta» Pedersen, og han mener at det er systemet som har sviktet – og at Olympiatoppen (OLT) bør ha rutiner som fanger opp slike feil.

– De må se på rutinene sine for å hindre at slikt skjer igjen. Det kan ikke være én mann som sitter med dette. Alle kan gjøre en feil, så man må ha et idiotsikkert system, mener langrennsløperen.

Tar alt ansvar

Cato Zahl Pedersen, hovedleder for den norske Paralympics-troppen, er imidlertid klar på at dette fullt og helt er hans ansvar, og han mener det ikke handler om svikt i organisasjonen.

LEGGER SEG FLAT: Cato Zahl Pedersen beklager overfor Trygve Toskedal Larsen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Pedersen snakker med NRK etter å ha ankommet Beijing onsdag.

– Det har ingenting med saken å gjøre. Vi har holdt på siden 2008, og dette er et engangstilfelle. Det tallet tar jeg overordnet ansvar for, sier Pedersen.

– Larsen mener Olympiatoppen har sovet i timen?

– Det har skjedd menneskelig feil, og jeg tar ansvaret for at det har skjedd, sier han.

– Vi har gjort en gedigen feil, som vi skal lære av og sørge for at ikke skjer igjen. Jeg har ikke noen behov for å gå dypere inn og svare på enkeltspørsmål, sier Pedersen.

Pedersen forklarer at feilen ligger i at de lå inne med én plass for mye i kalkulatoren de forholdt seg til, og at dette ikke ble korrigert i systemet.

– Vi har hatt feil tall inne, og det tar jeg ansvaret for, sier Pedersen til NRK.

Ble varslet

Bjørn Kristiansen er hovedtrener for paralangrenn elite og var mannen som tok kontakt med Olympiatoppen om kvoteplassene.

– Vi har visst at vi har hatt kvoteplasser for én langrennsløper og én skiskytter i et par år, men så fikk vi kontrabeskjed fra Olympiatoppen i desember i fjor. Vi ga dem da beskjed om at det ikke kunne være riktig, men fikk igjen bekreftet at vi hadde to plasser, sier Kristiansen til NRK.

GA BESKJED: Landslagstrener Bjørn Kristiansen prøvde å si fra at noe måtte være feil da Olympiatoppen ville sende to løpere til Paralympics. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hvis man hadde visst at det ikke stemte, kunne de sendt en søknad og fått meg med, men feilen ble ikke oppdaget før vi sendte inn påmelding til de ulike distansene, forteller Larsen.

Zahl Pedersen bekrefter at antall kvoteplasser har vært tema i møter med Skiforbundet.

– Begge parter har visst om de reelle tallene. Vi innstilte på to plasser, det var en fatal feil, sier han til NRK.

– Hadde det vært mulig å sende en søknad om en ekstra plass dersom man fant ut av dette tidligere?

– Sånn hvis om atte, dersom atte, det kan jeg ikke kommentere nå. Jeg har dialog med Skiforbundet og tar det med de, sier Pedersen.

Olympiatoppen ble ikke oppmerksomme på feilen før fredag sist uke.

Da fikk Larsen beskjeden om at han likevel ikke får reise til Paralympics.

– Jeg trodde nesten ikke mine egne ører. Jeg har studert løypene og avsluttet verdenscupen med fjerdeplass i klassisk. Det er en 20 kilometer klassisk der i løyper som passer meg bedre, så jeg hadde begynt å øyne mine sjanser om noe stort der nede, så det er veldig surt, forteller Larsen.

MERITTERT: Trygve Toskedal Larsen (til venstre) tok bronse på stafetten under Paralympics i Vancouver i 2010. Foto: EZRA SHAW / AFP

Balchen venter avklaring

Alpinisten Magnus Valø Balchen står også i fare for å gå glipp av Paralympics.

Han fikk bekreftet kvoteplass etter gode resultater denne vinteren, men fikk kontrabeskjed fra IPC (Den internasjonale paralympiske komité) og arrangøren.

De mener han ikke er kvalifisert fordi han ikke hadde internasjonal lisens i fjor.

KJEMPER VIDERE: Olympiatoppen har påklaget avgjørelsen om å fjerne Magnus Valø Balchens kvoteplass. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Olympiatoppen har påklaget avgjørelsen og vil kjempe for Balchens deltakelse.

– Vi gjør det vi kan for å få Magnus til start, og vi avventer en endelig avklaring, avslutter Zahl Pedersen.

Startskuddet for Paralympics går 4. mars, og lekene kan du følge her på NRK.no.