– Jeg skjønner at det å tulle med kroppen er ganske omstridt. Men jeg må si at sånn som situasjonen er nå er det litt ulevelig, sier 800-meterløper Hedda Hynne (27).

Olympisk mester på 800-meter Caster Semenya (26) kan bli nektet å konkurrere i framtiden, med mindre hun får hormonbehandling.

Dette kommer i kjølvannet av en ny forskningsrapport, bestilt av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), om kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå.

Hynne løp sammen med Semenya på Bislett i juni.

NESTEN I VM: Hedda Hynne er fem hundredels sekund unna VM-kravet på 800 meter. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Det føles litt umulig fordi uansett hva man gjør så har hun på en måte litt mer å gå på, det er som å stille mot en mann med tanke på testosteronnivået, sier Hynne.

Den nye rapporten hevder å bevise at kvinner med svært høye nivåer av naturlig forekommende testosteron får betydelige prestasjonsfremmende fordeler i konkurranse.

Fikk hormonbehandling

Sør-afrikanske Semenya er født med et høyt naturlig testosteronnivå, og har havnet i sentrum av debatten om hvem som skal få delta i kvinneklassen i friidrett.

800-meterløpere fikk fra 2011 til 2015 hormonbehandling for å kunne delta i konkurranser, etter at sjefene i IAAF i 2011 bestemte at disse kvinnene måtte få behandling for å fortsette og konkurrere i kvinneklassen.

UTEN HORMONER: Under OL i Rio vant Caster Semenya kvinnenes 800-meter. Under lekene fikk hun ikke hormonbehandling. Foto: Eric Feferberg / AFP

Hormonbehandlingen ble avsluttet etter IAAFs regelverk ble prøvd for Idrettens voldgiftsrett (CAS). CAS konkluderte med at å kreve hormonbehandling bryter med menneskerettighetene, og domstolen ga IAAF to år på å sende inn bevis på at såkalte hyperandrogyne kvinner har en betydelig konkurransefordel.

Friidrettsforbundet har senere anket CAS-dommen, og den nye forskningsrapporten, levert på bestilling fra IAAF, blir publisert nå få uker før ankesaken kommer opp i CAS i august.

– Det er greit om vi får en enighet. Jeg håper de tør å ta det valget som er riktig for idretten, og ikke bare er snille for noen. Idrett er tøft, og ikke rettferdig, sier Hynne.

Utgjør fem sekunder

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal sier at IAAF ikke vil noen til livs, men at forbundet vil skape jevne konkurransebetingelser for sine kvinnelige utøvere. Denne saken er kanskje den vanskeligste internasjonal friidrett har vært borti noensinne.

– Hormonbehandling er et forsøk på å åpne døra for alle, og er kanskje vurdert som en form for minste motstands vei. Men jeg kan ikke si at jeg vet hva som er rett og hva som feil i denne saken her, sier Rodal.

– SPENNENDE: Olympisk mester på 800-meter og friidrettsekspert i NRK Vebjørn Rodal mener det vil bli spennende å følge CAS-saken. Foto: NRK

I rapporten antydes det at fordelen for en hyperandrogyn 800-meterløper er helt oppe i fem prosent. Det betyr ifølge Rodal i en 800-meter for kvinner så mye som fem sekunder, som igjen kan være forskjellen på en god nasjonal løper og absolutt verdenstopp.

Den nye rapporten og hvordan CAS konkluderer i saken vil ikke hindre Semenya og andre hyperandrogene utøvere fra å konkurrere i VM i London.

