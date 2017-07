Casper Ruud: – Får grove hatmeldinger

Det siste året har vært eventyrlig for tennistalentet Casper Ruud, men klatringen på verdensrankingen fører også med seg ulemper.

Ruud spiller større turneringer, noe som betyr at gambling med betydelige summer er involvert.

– Hvis du taper kamper du egentlig skal vinne på papiret er det ganske mye grove hatmeldinger som kommer opp. Jeg pleier ikke å ta meg nær av det hvis folk slenger dritt, sier Casper Ruud.

Den unge tennisspilleren meddeler at han også har mottatt ufine meldinger i sosiale medier.

– Det er for mange folk som har for mye tid. Jeg kan fint sitte på Facebook i 45 minutter og lese tull. Man skal være forsiktig med det; det kan bli for mye, sier Ruud.

Australsk spiller fikk drapstrusler

Meldinger fra sinte gamblere er utbredt både i internasjonal tennis. Enkelte har gått så langt som å sende drapstrusler, og australske Sam Groth meldte i fjor at hele familien hadde fått trusler fra sinte gamblere.

Ifølge Norges Tennisforbund er det uvanlig at nordmenn mottar slik hets.

BLE TRUET: Australske Sam Groth. Foto: Patrick Hamilton / AFP

– Vi leser og er godt oppdatert om slike trusler fra internasjonal tennis. Norsk tennis har hatt få spillere som Casper er nå, så det har ikke vært et ukentlig aktuelt tema for våre spillere de siste årene, sier Alexander Kjær, generalsekretær i tennisforbundet.

NRK har også vært i kontakt med NISO-leder Joachim Walltin, men også han mener at det er et lite utbredt problem i Norge.

Jakter topp 100-plass

Det er snart et år siden Ruud tok seieren i en ATP-turnering i Sevilla. Da skjøt karrieren fart, men de siste ukene har det buttet imot.

– Du forventer at det skal gå bra hele tiden, men det er ikke sånn det funker. Alle vet jo at det går opp og ned, og det må jeg ta inn over meg. Jeg forventet at det skulle stagnere eller stoppe opp, og det er ikke alltid lett å takle motgang, sier Ruud.

STERK I ÅR: Casper Ruud har levert bra det siste året. Her under Masters-turneringen i Monte Carlo. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Fredag reiser Ruud til USA for å forberede seg inn mot storturneringen US Open. Han er nå nummer 108 i verden, og må kvalifisere seg inn. Hadde han vært blant de 104 beste hadde han sluppet kvalifisering.

– Det var litt bittert. Men jeg er ung, og har mange andre sjanser. Det er ikke verdens undergang om det ikke går, sier Ruud.