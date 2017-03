City videre etter marerittstart

Manchester City fikk den verst tenkelige starten på onsdagens omkamp i FA-cupen mot Huddersfield, men de lyseblå stjernene snudde kampen og vant til slutt 5–1. Leroy Sané utlignet for City etter at Harry Bunn ga gjestene ledelsen. Sergio Agüero scoret to, mens Pablo Zabaleta og Kelechi Iheanacho scoret hvert sitt. Video med tillatelse fra TV 2 Sport Premium.