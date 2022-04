Casper Ruud til sin første Masters-finale – kan ta karrierens største seier

Turneringen er en Masters 1000-turnering, kun de fire Grand Slam-turneringene er som større å vinne. Han har tidligere tapt to Masters-semifinaler.

Ruud har sju ATP-titler, samt to tapte finaler, på CV-en, men de har alle kommet på ATP 250-nivå, to steg under Masters 1000-turneringene.

Fredagens motstander Francisco Cerundolo var ventet å være en overkommelig motstander for Ruud. Han kom inn i turneringen som nummer 103 på verdensrankingen, langt bak Ruuds åttendeplass.

Argentineren spilte sin første Masters-turnering og hadde fram til kampen mot Ruud hatt sin klart beste uke på tennisbanen.

– Det er hans beste uke i karrieren og en av mine bedre uker og resultater i karrieren, så jeg håper jeg kan bruke de tre semifinalene jeg har spilt før til min fordel, sa Ruud etter kvartfinalen.

Ruud kom seg til semifinalen etter rat han slo ut verdensfirer Alexander Zverev i kvartfinalen natt til torsdag norsk tid. Det omtalte han selv som den beste seieren i karrieren så langt.

Zverev hadde slått Ruud begge gangene de to hadde møttes tidligere, i Cincinnati og Paris i fjor. Begge de tapene kom i Masters 1000-turneringer. Torsdag fikk nordmannen «endelig» revansje.

Polske Hubert Hurkacz møter spanske Carlos Alcaraz i den andre semifinalen natt til mandag norsk tid. De to er begge dårligere ranket enn Ruud.