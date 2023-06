Casper Ruud – Holger Rune 6–1, 6–2, 3–6, 6–3

Rune har hatt en formidabel vår med to Masters-finaler og én ATP 500-seier i Bayern, men mot norsk motstand sa det fullstendig stopp i årets andre Grand Slam-turnering, Roland Garros.

– Bunnivået hans er virkelig høyt. Jeg må spille noe av min beste tennis når jeg spiller mot ham, sa Rune om Ruud til NRK etter kampen.

Verdensfirer Casper Ruud var på revansjetokt etter semifinaletapet i Roma – og tok fullstendig kontroll over kampen på mektige Philippe-Chartier.

– Det er den største seieren min i år, sa Ruud etter kampen.

Fredag skal han ut i semifinale mot Alexander Zverev – og hans danske rival lanserer ham som favoritt.

LETTELSE: De to siste settene ble de tøffeste for Ruud. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Favorittstempel

For selv etter det blytunge tapet mot nordmannen, skryter Rune av den 24 år gamle nordmannen.

– Casper er favoritten i semifinalen. For ett år siden ville jeg sagt Zverev. Han kommer tilbake sterkt fra skaden. Jeg tror vi får se Casper i finalen, men hvem vet, sier Rune om semifinalen etter Ruud-tapet.

Også Ruud tror kampen kan gå i hans favør om han er «fysisk klar og sterk».

– Jeg har klart å vinne begge semifinalene tidligere. Jeg har lært mest fysisk og mentalt at det er en lang turnering med lange kamper og en lang reise, der man skal gjøre det bra, sier Ruud til NRK.

– Nå har jeg vært her i to uker og ... man kan gå litt lei. Man må være mentalt forberedt på det. Det føler jeg at jeg har lært av tidligere. Det er gøy når det går bra, så man kan se litt bort ifra det.

VENNSKAPELIG: Det så ut til å være vennlig stemning mellom de to etter kampen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Startet virkelig ille

Ruud hadde kjent litt nerver på kroppen i forkant av den skandinaviske duellen mot Rune.

– Man er litt lettet. Jeg kom hit på fredag etter Genève og på lørdag på trening, så fikk jeg en skikkelig låsning eller kink i nakken som tyder på at man kanskje er litt nervøs for det som er i vente, sa Ruud.

Om Rune kjente på de samme nervene er usikkert, men han var i hvert fall svært selvkritisk etter kampen.

– Jeg startet virkelig ille. Mot en stor spiller som ham, så fortjener han å vinne. Du kan ikke tillate deg å gjøre det. Det blir en for lang vei tilbake, forteller Rune på pressekonferansen etter kamp.

– Jeg prøvde alt for å finne rytmen. Jeg fant litt tilbake i tredje settet, men det er sent når man kaster bort to sett på den måten, sier Rune.

FRUSTRASJON: Rune virket til tider resignert i de to første settene. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Verdensklasse

For dansken slo tilbake og vant det tredje settet. Da hevet han spillet sitt betraktelig.

– Han slapp seg litt mer løs. Jeg tror kanskje han kan ha vært litt preget av at det var kvartfinale, stor arena. Han har ikke samme erfaring som Casper, sier Landslagssjef Fredrik Lovén til NRK.

Men etter å ha tapt det tredje settet, slo erfarne Ruud tilbake i det fjerde. Lovén trekker spesielt frem én ting som var Ruuds styrke i det avgjørende settet.

– Han fortsatte å være aggressiv, spesielt med forehanden sin. Jeg synes det er gjennomgående i hans spill at så fort han tør å gå for forehanden sin, så spiller han virkelig bra. For når han gjør det, da har han en forehand i verdensklasse, sier Lovén.

Om tankene rundt forehanden sier Ruud følgende:

– Jeg har trent hele livet på å sette denne forehanden, så bare gjør det for faen.

Lovén mener det ikke var noe mer å snakke om da Ruud tok grep om det siste settet. Slik virket det heller ikke til å begynne med.

Ble herjet med

For dansken innledet med manglende presisjon i alle spillets faser. Han rotet med serven, og vekslet mellom å slå baller i nettet og forbi de hvite strekene. «Rune ligner slett ikke seg selv», konstaterte Politiken etter et skrekkelig første sett av 20-åringen.

– Det ser nesten ut som Holger Rune fortsatt er i garderoben, kommenterte Eurosports Svein Espen Lindås Olsen.

– Ruud herjer med Rune, skrev Patrick McEnroe på Twitter. Han er bror av den tidligere storspilleren John McEnroe.

FRUSTRERT: Holger Rune fikk en vond start på kampen i Paris. Foto: Christophe Ena / AP

Rune kom ikke stort nærmere å knekke koden i andre sett. Ruud dominerte og gjorde knapt feil. Det ble vunnet med nesten like overbevisende 6–2.

– Heldigvis for meg følte han det ikke helt i de to første settene. Han gjorde mange feil og jeg fikk mange poeng gratis. Det hjalp på å roe nervene, sa Ruud til arrangøren etter kamp.

Men etter et pust i bakken, en toalettpause og litt næring var plutselig 20-åringen tilbake på sitt aller beste. Han brøt Ruud ved første mulighet i det tredje settet. Plutselig åpnet kampen seg litt igjen.

– Det er helt klart at Holger har funnet energien nå. Spiller drømmetennis så langt i dette tredje settet, sa Olsen på Eurosport.

Rune slo tilbake og kjempet seg tilbake i kampen med 6–3 og reduserte til 1–2 i sett.

Men i det fjerde settet var Ruud tilbake på tærne og sikret seieren etter å ha tatt et tidlig brudd og kjempet inn påfølgende poeng på egen serve.

Nå venter Alexander Zverev i semifinalen. Tyskeren var i fjor rangert som nummer to i verden, men er «kun» nummer 27 for øyeblikket etter å ha skadet seg stygt i Paris i fjor.

I den andre semifinalen møtes verdensener Carlos Alcaraz og verdenstoer Novak Djokovic. Begge kampene spilles fredag.

SEMIFINALEMOTSTANDER: Ruud møter tyske Zverev i semifinalen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Dårlig stemning

Kampen mellom nordmannen og dansken var onsdagens hovedattraksjon på det mektige Philippe-Chatrier-anlegget i Paris. Det er ingen selvfølge når spillerne er fra små tennisland, men det var ingen vei utenom etter fjorårets thriller. For det er fortsatt en kamp det snakkes om.

Da haglet det med episoder på banen. Rune ba moren forlate tribunen. Sindige Ruud tok et oppgjør med danskens oppførsel i etterkant og ba ham vokse opp. Pappa Christian Ruud måtte dagen derpå avfeie påstander fra mamma Rune om at de hadde jublet opp i ansiktet på sønnen.

Nå skal temperaturen ha senket seg, selv om de fortsatt ikke sender julekort til hverandre.

Turneringen avsluttes med finale søndag.