Idrettsminister ber om unnskyldning

Frankrikes idrettsminister ber om unnskyldning for dei 2700 tilskodarane med billettar som aldri fekk sett finalen i meisterligaen mellom Real Madrid og Liverpool.

– Vi er ekstremt lei for at dei ikkje kom seg inn på Stade de France, seier idrettsministeren Amelie Oudea-Castera.

Innanriksminister Gérald Darmanin seier at politiets resolutte innblanding hindra at det gjekk liv tapt utanfor stadion i timane og minutta før kampstart.

Darmanin erkjenner at enkelte polititenestemenn hadde brukt tåregass for å roe gemytta, men at dei ikkje kunne lastast for dette.

– Den avgjerda blei tatt for å redde liv, seier innanriksministeren.

I Storbritannia uttrykte ein talsmann for statsminister Boris Johnsen skuffelse over politiets handlemåte laurdag kveld.

– Vi er svært skuffa over korleis dei (Liverpool-supporterane) blei behandla, seier talsmannen, ifølge AFP.