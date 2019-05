Casper Ruud møter «tennisens Northug»: – Slenger litt med leppa og er bråkjekk på banen

Kyrgios er 24 år gammel og kommer fra Australia. Han er et stort talent i tennis, men mest kjent for sine spillopper på banen. Australieren er for tiden ranket som nummer 36 i verden, men han har aldri vunnet en stor turnering.

– Kyrgios er tennisens Petter Northug. Man vet aldri hva han kan finne på. Samtidig er han et kjempetalent som burde ha vært topp ti i verden hvis han hadde tatt det seriøst, men han liker å gjøre det han føler for, forteller Eurosports ekspert Christer Francke til NRK.

Han har aldri før møtt Casper Ruud. Kampen i 2. runde av ATP 1000-turneringen i Roma regnet bort onsdag kveld, og derfor blir oppgjøret spilt torsdag formiddag. Den norske 20-åringen er ranket som nummer 76 i verden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ RUMPA: Kyrgios liker seg beste på andre underlag enn grus Foto: Pedro Pardo / AFP

Liker seg ikke på grus

– Han er ingen typisk grus-spiller, han liker seg bedre på gress og raskere dekke. Derfor har Casper en liten sjanse hvis han returnerer bra og takler det varierte spillet han vanligvis har. Jo bedre spillere han møter, jo bedre spiller han. Han motiveres av gode motstandere og stort trøkk i publikum, da er han på sitt beste. Mot en mer ukjent spiller er han ikke like interessert.

– Så med tanke på at Ruud er ung og ukjent, kan han vinne?

– Ja, sier Francke og ler. – Det får vi håpe, det kan jo hende tankene hans er på Wimbledon.

Wimbledon-turneringen begynner ikke før langt ute i juni. Men den er på gress, og det er noe Kyrgios liker mye bedre enn grus.

– Ruud er jo bare fire år yngre enn Kyrgios, så det kan jo hende han er bedre til å takle barnslige fantestreker?

– Det kan hende. Er han like sindig som sin far, så klarer han nok å takle spillestilen til Kyrgios.

Show som taktikk

VANT I MEXICO: – Kyrgios bruker show under kampen som taktikk, mener ekspertkommentatoren Foto: Andrew Medichini / AP

Allerede i første runde av turneringen i Roma begynte australieren med sine overraskende påfunn. Mot russeren Daniil Medvedev tok han det første poenget med en underarmsserve, noe du vanligvis ser hos nybegynnere. Etter kampen forteller Kyrgios til Viasport at dette var en planlagt serve.

– Jeg tok poenget, og det var morsomt. Det er en god taktikk mot en slik spiller, for han liker ikke folk som prøver sånt. Han trenger rytme, sier Kyrgio og smiler.

I samme kamp velger han også på et tidspunkt å sette rumpa til på en serve fra Medvedev. Så i motsetning til Northug som shower på målstreken, risikerer ofte Kyrgios en eventuell seier midt i en kamp.

– Han er ikke opptatt av å være topp ti i verden. Han er såpass god at han tjener nok penger på tennis og han syntes det er moro å spille. Når han er i flytsonen og er interessert så er han verdens vanskeligste motstander. Han har slått mange gode spillere, men kan også tape for hvem som helst hvis han ikke er på, sier Francke.

– Bra at ikke alt er blodig alvor

PROTEST: Her protesterer Kyrgio heftig mot dommeren i turneringa han vant i Mexico Foto: Pedro Pardo / AFP

– Han er veldig godt likt fordi han er en annerledes spiller. Mens andre toppidrettsutøvere er veldig dedikerte og gjør alt riktig, er han en frisk pust. Jeg synes det er bra at ikke alt er blodig alvor, vi trenger en fargeklatt i denne idretten. Husk hva Northug gjorde for norsk langrennssport.

Men det er ikke alle som lar seg fascinere av hans opptreden på banen. Blant dem er Rafael Nadal, som mener Kyrgios er usportslig. I mars vant Kyrgios over Nadal i Mexican Open, en kamp der australieren var høylytt og kranglete på banen.

– Han mangler dannelse og smarthet. Han skulle ha slåss for å bli ranket på topp i stedet for nummer 40, sier Rafael Nadals onkel og trener Toni Nadal.

– Av alle kampene jeg har tapt i år, fortjente jeg å vinne en, og det var mot Kyrgios i Acapulco, sa Nadal til ESPN tidligere denne uken.

– Alt er lov

Christer Francke mener Nadal er en dårlig taper og at Kyrgios er flink til å gjøre det kjipt for motspilleren.

– Det er en del av gamet å få motspilleren til å spille dårlig.

– Er det urettferdig?

– Nei, alt er lov, så hvis du taper på grunn av det så har du bare deg selv å takke.

– Er han et geni eller en klovn?

– En god blanding. Han har ingen trener som passer på han daglig. Hadde han hatt det, en trener som fulgte opp og fikk han til å være litt mer disiplinert på det fysiske og alt som kreves så kunne han vært i toppen.

Casper Ruud og Nick Kyrgios spiller torsdag, tredje kamp i runde to der spillet starter kl. 10.00.