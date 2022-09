– Når nokon spør om spelarar sitt største våpen, så tenkjer ein vanlegvis på forehand eller backhand. Bevegelsane hans er det. Vi må måle linja, på ein måte. Han er veldig rask og rekk ballar du sikkert aldri har sett før, seier Ruud om den spanske motstanden i finalen.

Før finalen, hadde Ruud eit håp om at Alcaraz med sine totalt 20 timar og 19 minutt i beina, skulle vere ein fordel for nordmannen.

I finalen verka Alcaraz like pigg som alltid.

– Det var utvilsamt ein tanke, men han er ung, og kjem seg raskt. Han såg frisk ut, som alltid. Det er ikkje overraskande, men imponerande, seier han.

No meiner Ruud at spelet er endra for framtida.

– Sette lista

Etter sigeren blei Alcaraz historias yngste spelar som er rangert verdseinar.

Ruud meiner at det fysiske aspektet ved tennis er på eit nivå det aldri har vore før, og at det er tennislegendene Rafael Nadal og Roger Federer som har vist vegen.

– Det fysiske aspektet har alle forbetra, og farten og smidigheita blir berre betre og betre. Eg trur Nadal og Federer sette lista for korleis du kan bevege deg, seier Ruud.

Han ser eit tydeleg likskapsteikn hos unge Alcaraz og legenda Nadal.

– Då Nadal var ung, var han også lik Alcaraz. Han henta inn det meste av ballar, og var fleksibel. Carlos har ein miks av begge. Han er både rask og fleksibel. Han er vanskeleg å slå, seier Ruud.

Han trur også at teamet bak Alcaraz hjelper stort på hans veg til toppen.

– Han får behandling frå same doktor som Nadal, så han får verkeleg god hjelp og gjer alle dei rette tinga. Det er imponerande, utan tvil.

Skil seg ut

Tennisekspert Christer Francke har følgt utviklinga over lengre tid, og er einig i at tennisen har utvikla seg på området.

Novak Djokovic og Rafael Nadal er to han meiner alltid har vore rå fysisk. I US Open-finalen fekk ein sjå to nye som står lange kampar godt.

– Dei aller beste spelarane er meir fysiske no, seier Francke til NRK.

Tenniseksperten meiner at det er der arbeidet ligg, når ein har teknikken til grunn.

– Dei fleste som er topp 100 i verda kan spele forehand og backhand, og gjer det veldig bra. Då handlar det om det fysiske og mentale, som avgjer kor god du er. Orkar du ikkje, så blir du sliten i hovudet. Då greier du ikkje å vinne heller, seier han.

Han meiner at Alcaraz har medfødde eigenskapar, som gjer at han er så reaksjonssterk og eksplosiv, i tillegg til å vere ekstremt smidig og energisk.

Ser ein på Ruud, er han grunnleggjande fysisk sterk og uthaldande.

– Dei er litt forskjellige, men det er fleire vegar til rom, seier han.

Alcaraz spelte tre fem-sett-kampar før finalen, og hadde like mykje energi i finalen.

– Korleis fekk han til det?

– Fordelen er at han er 19 år. Er du ung så toler du det betre. Hadde dette vore ein spelar på 30 eller meir, så trur eg ikkje han hadde heldt i same omfang. Det handlar om mental innstilling og litt med korleis kroppen restituerer. Han har tydelegvis gode genar, og er lett i kroppen, seier Francke.

– Vanskeleg å forstå

Ruud synest det nesten er surrealistisk at ein spelar som er fire år yngre enn han sjølv, har vorte verdseinar. Han kan ikkje tru anna enn at Alcaraz er ein av dei sjeldne.

– Det er vanskeleg å forstå at han er ein tenåring. Eg ser på han som ein av dei få, sjeldne talenta som av og til kjem opp. Så får vi sjå korleis karrieren utviklar seg, men det går rette vegen. Han har vist ei utruleg fighterevne, og vilje til å vinne, seier Ruud.

Han meiner at han rir ei bølgje for tida.

– Han låg under i ein kamp for litt sidan, men enda opp med å vinne turneringa. Ting har verkeleg gått i hans favør. No rir han bølgja, og akkurat no er han den beste spelaren i verda i mine auge.

Sjølv er han glad for at han er rangert som den nest beste spelaren i verda.

– Eg er verkeleg stolt over å vere nummer to. Det er ein god ting, for då kan eg framleis jage ein plass. Det kjem til å bli tøft, men då har eg noko å erobre, seier Ruud.