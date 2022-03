Casper Ruud med karrierens største seier – møter «ukjent» mann i semifinalen

Det var tredje gang Ruud møtte tyskeren, som er rangert som nummer fire på verdensrankingen, der Ruud ligger som nummer åtte.

Turneringen spilles på hardcourt og er på ATP Masters 1000-nivå. Det er bare Grand Slam-konkurranser som har høyere status i tennissporten.

Zverev har slått Ruud begge gangene de to har møttes tidligere, i Cincinnati og Paris i fjor. Begge de tapene kom i Masters 1000-turneringer. Torsdag fikk nordmannen «endelig» revansje.

– Casper ser hele tiden ut som han er i ferd med å nå et tak, men nå må jeg bare innse vi må slutte å sette et tak for han knuser de forventningene hver eneste gang, sier Discovery+-kommentar Sverre Krogh Sundbø etter forestillingen.

Nordmannen vant første sett i Miami med 6-3, og vant hele 94 prosent av førsteservene sine mens Zverev slo tilbake og vant andre sett med 6-1. I det siste settet sikret Ruud seieren med 6-3 etter å ha tatt medisinsk timeout mellom settene for å få behandling for noen blemmer på føttene.

– Det var en spennende kamp. Det begynte bra men i andre sett fikk jeg noen slag i trynet. Det ble litt slurv og feil, men så klarer jeg å hente meg opp i tredje sett, sa Ruud til NTB etter seieren.

– Min beste seier så langt i karrieren når det kommer til ranking, konstaterte han.

Gratis

Han er likevel klar på at Zverev ikke var på sitt beste, og mener at han nok fikk en del gratis av den ellers stabile tyskeren.

– For å være ærlig så har jeg sett ham spille bedre enn i dag. Jeg tok vare på muligheten jeg fikk, men det er ikke alltid lett å ta vare på de sjansene. Han ga meg noe gratis i dag i forhold til de to andre kampene, sa Ruud.

Semifinalen blir Ruuds fjerde i en Masters 1000-turnering.

Favoritt

Der venter argentinske Francisco Cerundolo, som avanserte etter at italienske Jannik Sinner måtte gi seg i løpet av det første settet av den kvartfinalen. Argentineren er rangert som nummer 103 i verden.

Cerundolo har slått ut Tallon Griekspor (57 i verden), Reilly Opelka (18), Gaël Monfils (24), Frances Tiafoe (31) og Sinner (11) på veien mot semifinalen.

– Det blir spennende. Jeg gleder meg. Vi er jevnaldrende og har aldri møttes. Det er hans beste uke i karrieren og en av mine bedre uker og resultater i karrieren, så jeg håper jeg kan bruke de tre semifinalene jeg har spilt før til min fordel, sa Ruud.

Cerundolo har spilt en ATP-finale i karrieren. På hjemmebane i Buenos Aires tapte han mot landsmannen Diego Schwartzmann i 2021.

– På papiret skal Ruud være en ganske stor favoritt. Han ligner litt i stil, men er litt svakere på både serve og med tanke på spin i spillet sitt, sier Krogh Sundbø.

Daniel Medvedev møter fjorårsvinner Hubert Hurkacz i kamp om den andre semifinalen. Der venter vinneren av oppgjøret mellom Carlos Alcaraz og Miomir Kecmanovic.

– Det kan fort bli en forsmak på et oppgjør jeg tror vi kommer til å se mye i store turneringer fremover: Alcaraz – Ruud. At den skulle komme nå, på hardcourt, tror jeg ikke mange regnet med, sier tenniskommentatoren.

(NRK/NTB)