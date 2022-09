Han halte i land seier i første sett og storspilte seg til seier i andre. Men i tredje sett fikk Ruud trøbbel mot sin russiske motstander. Istedenfor at Ruud sikret finalebilletten i det tredje, viste russeren at han fortsatt var med i kampen.

Dermed måtte de to ut i et fjerde sett – men der var det 23-åringen som var fullstendig overlegen.

Ruud tok seks game på rad og sikret med det seieren i semifinalen med sifrene 7–6 (7-5), 6–2. 5–7 og 6–2.

KNYTTET NEVEN: Casper Ruud viste styrke i andre sett. Foto: Sarah Stier / AFP

– Vi var begge litt nervøse i starten, og man er nødt til å huske på at dette muligens var den største kampen i karrieren for oss begge. Seieren i det første settet ga meg ro, og i det andre og fjerde settet spilte jeg fenomenalt, sa en fornøyd Ruud i et intervju på banen etter kamp.

Ikke bare er han klar for finale: Dersom Carlos Alcaraz taper nattens semifinale mot Frances Tiafoe, blir Ruud verdens best rangerte tennisspiller.

– Jeg skal selvfølgelig se på, sa en smilende Ruud.

Storspilte i andre sett

Etter et meget jevnspilt førstesett, som gikk helt til tiebreak, halte Casper Ruud i land seieren. Men i andre sett så Casper Ruud til å komme ut med en helt annen selvtillit.

23-åringen storspilte og så til tider ut til å ha stålkontroll på sin russiske motstander.

Men så snudde det i tredje sett. Russeren hevet seg betraktelig og Ruud slet til tider mot 26-åringen.

Ruud hadde god kontroll på egne servegame, men det hadde også motstanderen. Det bølget frem og tilbake før det sviktet litt for nordmannen. Han måtte til slutt holde servegamet sitt for å få et tiebreak, men det klarte han ikke.

HEVET NIVÅET: Russiske Karen Khatsjanov slo kraftig tilbake etter et dårlig andresett. Foto: Charles Krupa / AP

Dermed gikk kampen til et fjerde sett.

Også her måtte Ruud slite litt i starten, men på eget servegame leverte han varene.

– Dette her er leken tennis. Helt vanvittig så bra denne forehanden er, sa Discovery-kommentator Svein-Espen Olsen, da Ruud gikk opp i 30–15 i det tredje gamet i fjerde sett.

På 40–15 har Ruud to muligheter til å bryte, og gjør det ved første mulighet. For første gang i settet gikk han opp i ledelsen.

Derfra begynte 23-åringen å ligne mer på seg selv fra det andre settet.

Hard duell

Ruud fikk en god start på kampen mot Khatsjanov. Nordmannen tok det første gamet før han brøt i det andre og dermed ledet 2–0. Men så kom russeren mer inn i det og det første settet ble mer og mer jevnt.

SMIL: Det var god stemning mellom de to – før kampen. Foto: Matt Rourke / AP

– Jeg synes Casper ser litt usikker ut, sa kommentator Svein-Espen Olsen på ledelsen 4–3 til russeren i første sett.

Det hele ble en meget jevnspilt affære, som til slutt endte i tiebreak.

Ruud fikk til slutt settball, men Khatsjanov reddet de to første. Så, etter en lang og ellevill ballveksling på tredje settball, vant Ruud til slutt det første settet.

Russeren tok ledelsen i andre sett, før Ruud fikk en litt forsinket kjempestart. Nordmannen vant fire strake sett og var plutselig oppe i 5-1-ledelse. Khatsjanov fikk inn ett game, men Ruud vant til slutt settet 6–2.

STORSPILTE: Ruud hevet nivået fra første til andre sett. Foto: ELSA / AFP

Ruud og Khatsjanov har bare møtt hverandre én gang tidligere, i første runde av ATP 1000-turneringen i Roma i 2020. Da vant nordmannen 2–1.

Veien til nummer én

Finaleklare Casper Ruud kan bli nummer én på verdensrankingen allerede i natt, men kan også måtte kjempe om tittelen i finalen. Det er nemlig ulike veier til nummer én-posisjonen.

Hvis Ruud vinner finalen, vil han uansett gå til topps på verdensrankingen. Men han kan også bli nummer én dersom han når finalen og ikke møter Carlos Alcaraz. Spanjolen spiller sin semifinale mot Frances Tiafoe i natt til lørdag norsk tid.

Dersom verken Ruud eller Alcaraz hadde tatt seg til finalen, ville Rafael Nadal tronet øverst på rankingen. Nå står det altså mellom Ruud og Alcaraz – før sistnevnte har spilt sin semifinale.