18 år gamle Casper Ruud har klatret 1000 plasser til 128. plass på den internasjonale ATP-rankingen, og nærmer seg innpass i storturneringen French Open.

Det vil i så fall være første gang på 16 år en nordmann er med i en Grand Slam-turnering.

I 2001 røk Christian Ruud, Caspers far, ut i første runde, mens Jan Frode Andersen røk ut i andre runde.

– Det er på tide at vi markerer oss i internasjonal tennis, sier Ruud senior.

Bør vinne i Chile

Skal sønnen Casper Ruud komme seg inn i det gode selskap, må han klatre opp blant de 104 beste. Nå mangler han 99 poeng som må spilles inn før 17. april.

NESTEN I AUSTRALIA: Ruud tapte i siste kvalifiseringskamp i Australian Open mot Reilly Opelka. På hardcourten ble 2,11 høye Opelka for tøff, men det er grus som er Ruuds beste underlag. Foto: Marius Helge Larsen / NTB scanpix

Første steg på veien er Challenger-turneringen han nå spiller i chilenske Santiago. Vinner han den, mangler han bare 19 poeng.

– Det spørs om han ikke må vinne den, sier idrettssjef Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund.

Sørvald bistår Ruud med analyser av motstanderne, og mener Ruud har gode muligheter mot brasilianeren João Souza i andre runde av turneringen, som han spiller onsdag kveld.

Endelig bedre enn svenskene

Casper Ruud har i lang tid vært sett på som et stort talent, men måten han tatt nivået på etter overgangen til seniorverdenen, har overrasket de fleste.

– Det er ikke normalt å hoppe fra 250. plass til dit han er nå så raskt. Det er bare de aller beste som gjør det, sier Eurosports tenniskommentator, Christer Francke.

Det neste steget vil nå være å bryte inn blant de 100 beste.

Far Ruud er den eneste norske spilleren som har vært blant de 100 beste, og var på det beste rangert som nummer 39 i verden.

– Jeg hadde litt flaks. Jeg hadde en veldig god tre måneders periode, hvor jeg vant tre Challenger-turneringer og tapte finalen i to andre. Det er mange som vaker like utenfor topp 100 i mange år, sier Ruud, og eksemplifiserer det med svensken Elias Ymer.

Han har vært inne blant de 200 beste i to år, men har ikke vært høyere enn 118. plass. For øyeblikket ligger han på en 158. plass på verdensrankingen. Dermed er han også bak Ruud, noe som gjør at Ruud for øyeblikket er best i Norden.

Siden ATP-rankingen ble startet opp i 1973 er det også første gang en nordmann har vært bedre rangert enn beste svenske.

– Det er deilig for norsk tennis og norsk idrett at vi er bedre enn svenskene, mener Francke.