CAS: Johaug-anken er historisk – FIS har aldri anket før

– Etter hva jeg forstår er dette første gang Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker til CAS, sier generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb.

CAS-SJEF: Generalsekretær Matthieu Reeb i CAS. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Han tar imot NRK i høringsrommet til Idrettens voldgiftsrett i Lausanne mandag formiddag. Det er i dette rommet Johaug-saken skal bli avgjort noen måneder frem i tid.

Dopingsaken til Therese Johaug er spesiell på mange måter:

Det er ikke bare en av langrennssportens største stjerner som står i en meget uvanlig situasjon. FIS har også tatt en drastisk og historisk beslutning ved å ta saken videre til «idrettens høyesterett».

Mener situasjonen er spesiell

NRK har gått gjennom databasen til CAS og finner i likhet med Reeb ingenting som tyder på at FIS har anket en sak tidligere.

– Dette sier meg ikke så mye, men jeg tror denne situasjonen er veldig spesiell. FIS vil trolig ha enda en instans til å vurdere saken til Johaug. FIS har bedt om «en fornuftig forlengelse» av straffen, noe som ikke betyr at de ber om en lang utestengelse, men at de likevel ikke er helt fornøyd med avgjørelsen gjort i Norge, sier Reeb.

Det internasjonale skiforbundet har selv ikke svart på NRKs henvendelse.

SLOTT: Bak disse veggene avgjøres Therese Johaug-saken en gang for alle i løpet av de neste fire-fem månedene. Foto: Sindre Murtnes / NRK

– Veldig merkelig

Etter at det ble kjent at dommen på 13 måneder ble anket, var det flere eksperter som hevdet at Johaug er et offer for et politisk spill.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner uttalte til NRK at det trolig finnes en «opposisjon ute i verden som gjerne ser at Norge ikke cruiser seg billig gjennom denne saken».

IDRETTSJURIST: Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han mener at mandagens nyhet underbygger nettopp dette.

– Når du nå sier at det er den første saken FIS anker, så trekker kanskje dette i retning av at det kan ligge noen politiske føringer her – at man prøver å etterprøve resultatet det norske systemet har kommet frem til. Ikke minst på bakgrunn av den høye profilen Norge har hatt i antidopingarbeidet.

– Synes du det er oppsiktsvekkende?

– Norge er ikke en nasjon som er kjent for å dope utøvere – eller ha utøvere som doper seg – så det er veldig merkelig at det er en norsk avgjørelse som først bringes inn til CAS av FIS. Det er veldig spesielt, svarer Kjenner.

Prioritert sak

Ifølge CAS-ledelsen er det nærmest helt sikkert at Johaug-saken blir ferdigbehandlet før vintersesongen starter igjen.

Reeb anslår at en endelig beslutning i saken vil være klar innen fire til fem måneder.

– Hverken Johaug-leiren eller FIS ønsket at dette skulle være en hastesak. Nå har vi tid gjennom sommeren og vi vil selvfølgelig ha fokus på denne saken, og sørge for at vil være ferdig innen forfallsdatoen, sier CAS-sjefen.

– Så dette er en prioritert sak for dere?

– Ja, det er korrekt.