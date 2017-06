CAS om Johaug-dommen: Vil ta hensyn til OL

Therese Johaugs høring i Idrettens voldgiftsrett (CAS) er i gang i Lausanne i Sveits. Langrennsstjernen skal forklare seg bak lukkede dører etter at FIS anket utestengelsen fra NIFs domsutvalg på 13 måneder.

CAS-generalsekretær Matthieu Reeb utenfor høringssalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tidligere har det blitt sagt at en endelig dom er forventet i august, men nå forteller generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb, at den kan komme raskere.

– Det vil ta litt tid, for panelet må diskutere saken først. Hvis alle tre er enige kan det gå fort, men om ikke litt lengre tid. Vanligvis tar det seks uker, så vi kan si i slutten av juli for å være på den sikre siden, forteller Reeb til NRK i Sveits.

Vil ta hensyn til OL

Han forklarer at dommerpanelet også vanligvis ønsker å ta hensyn til utøverens karriere, og deltakelse i mesterskap.

– Absolutt. Tre måneder kan ha stor påvirkning på karrieren til utøveren, så det blir tatt med i betraktningen. En utestengelse på sommeren for en langrennsløper er ikke så alvorlig og ødeleggende, men en utestengelse under OL eller VM er veldig annerledes, sier Reeb ærlig.

For Johaug betyr en dom på under 15 måneder at hun rekker OL i Peyongchang, mens en lenger straff enn dette vil gjøre at hun mister lekene.

– Hvor mye tror du panelet vektlegger dette?

– De vektlegger det faktum. Det er en kombinasjon av alle elementene her. Så selvsagt, som jeg sa, hvis det har en større påvirkning på karrieren til utøveren vil det tas med i betraktningen.

LUKKET DØR: Therese Johaug måtte vente noen sekunder før døren til CAS-slottet ble åpnet for henne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ferdig tidligere enn antatt

Johaug ankom slottet i Lausanne rundt 15 minutter før høringen startet klokken 09.30, fulgt av sine advokater Christian B. Hjort og Mike Morgan.

– Therese er spent, men fattet, sa Hjort kort til den fremmøtte pressen.

Reeb forklarer at det er forventet at høringen vil være ferdig mellom klokka 13.30 og 15.00 tirsdag ettermiddag.

LITEN PLASS: I dette rommet foregår den lukkede høringen i CAS. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Dommerpanelet startet med å presentere saken, før advokatene går i gang med sine prosedyrer. Deretter skal Johaug uttale seg og svare på spørsmål, før det er vitnene sin tur.

– Jeg kan ikke si noe om hva som blir sagt der inne, men faktaene er ikke et veldig delikat problem her, for jeg tror begge parter stort sett er enige om hva som skjedde. Derfor forventer vi at dette handler mer om en rettslig diskusjon, mener Reed.

FIS ønsker altså at CAS skal gi Johaug en lengre utestengelse enn 13 måneder. Hvor lang har de ikke spesifisert, men at den blir «reasonable extended» – fornuftig forlenget.