Partiet mellom Fabiano Caruana og Jan Nepomnjasjtsjij varte bare i seks trekk.

– Hvorfor i all verden prøver de ikke? Det er helt sprøtt for meg, sier Bae.

LITE IMPONERT: Torstein Bae, NRKs sjakkekspert. Foto: Erik Johansen / NTB

Med én runde igjen av VM i hurtigsjakk sto fire spillere helt likt: Caruana, Nepomnjasjtsjij, Magnus Carlsen og Nodirbek Abdusattorov kunne alle ta VM-gull med seier i siste runde.

Etter kort tid ble Caruana og Nepomnjasjtsjij enige om remis.

– Det er helt utrolig. Jeg lurer på om han kan reglene. Hvis det er tilfellet at flere skal til omspill hadde jeg skjønt det. Men kun de to beste kommer til omspill, sier Bae.

Skjønte ikke reglene

Remisen var så overraskende at det skapte urolighet på nabobordet i spillesalen i Warszawa. Den tidlige remisen mellom «Nepo» og Caruana gjorde at både Carlsen og Nakamura snudde seg vekk fra eget spill. Da konstaterte de at nabobordet var ferdigspilt, og jobben måtte gjøres selv.

SMUGTITT: Magnus Carlsen tok seg tid til å følge med på de andre partiene under innspurten. Her kikker han på partiet mellom Abdusattorov og polske Duda. Nede til venstre ser du bordet til Nepomnjasjtsjij og Caruana. Foto: Lennart Ootes / FIDE

– Jeg tekte at det var stor sjanse for at også Magnus Carlsen spilte remis, og forsøkte å spille sikkert, sier Caruana til NRK.

– Er ikke det litt defensivt?

– Jeg gir ikke opp. Hvis jeg hadde gått for seier og tapt hadde det også blitt feil. Jeg føler at dette blir den beste løsningen, sier Caruana.

Amerikaneren var ikke den eneste som manglet oversikt. Ingen av de fire i tet virket å ha oversikt over hva utfallet ble, selv etter at alt var ferdigspilt.

Carlsen sa til NRK at han ikke hadde peiling. Caruana virket å ha misforstått reglene, mens usbekiske Abdusattorov innrømmer at han ikke ante hva som kom til å skje.

Caruana, som utfordret Carlsen til VM-kamp i 2018, var ganske sikker på at han skulle møte Carlsen i siste runde. Derfor ble han overrasket over at Nepomnjasjtsjij ble motstander, og han mente han hadde lite å stille opp med mot russerens spesialåpning.

– Jeg vet ikke helt med Caruana om han ikke var klar over reglene. Han ga bort sjansene til å vinne medalje, sier Carlsen.

UAVGJORT: «Nepo» og Nakamura spilte 14 trekk før de ble enige om remis. Foto: Anna Sjtourman / FIDE

– En del kontroverser

Det ble remis også for Carlsen i siste runde, noe som gjorde at hverken han eller Fabiano Caruana nådde opp til å delta i omspillet. Nodirbek Abdusattorov slo Jan Nepomnjasjtsjij, som kom seg til omspill etter taktisk spill.

«Nepo» avsluttet turneringen med to lynraske remiser. Også i nest siste runde ble det remis nesten umiddelbart. En slik «taktisk remis» fra storspillerne har vært svært omdiskutert tidligere.

Til NRK ønsker hverken Nepomnjasjtsjij eller Nakamura å utdype årsaken. Carlsen hadde følgende kryptiske melding om de raske remisene:

– Hva skal man si? De tar en kalkulert risiko. Regler er regler, sier Carlsen, som endte på tredjeplass.