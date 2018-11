Caruana-hjelper tror Carlsen bløffer om treningen

Fabiano Caruana har vært gjennom et enormt treningsprogram foran VM-kampen i London. Det siste halvåret har han ligget i hardtrening med turneringer og treningsleirer om hverandre. De lengste treningsleirene har vart i over en måned.

Da har Caruana sittet for å øve på åpninger, se på ulike trekk og regne på ulike varianter.

– Vi trener hele dagen. Hvis du regner totalt antall timer sjakk er det åtte-ti timer, sier Cristian Chirilă til NRK.

CARUANA-HJELPER: Cristian Chirilă er en av Caruanas sekundanter. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Maks to-tre timer

Det står i sterk kontrast til Magnus Carlsen. Han bruker langt fra den samme tiden foran sjakkbrettet. Noen dager trener han ikke sjakk i det hele tatt.

– Jeg pleier å si at han trener to-tre timer om dagen. Det er ikke helt tatt ut av løse luften. Hvis man legger sammen spillingen og trening, er det ikke mer enn det. Det er oppsiktsvekkende; normalt trener spillerne i verdenstoppen syv-åtte timer om dagen. Det gjør ikke Magnus, sier Atle Grønn.

Det er så ekstremt at Caruana og støtteapparatet nekter å tro på det.

– Jeg tror ikke på det, det må være feil. Både han og teamet rundt liker å gi et inntrykk av at han trener lite, men jeg tror ikke noe på det, sier Chirilă.

– Utlendinger tror ikke at han trener så lite, men vi som kjenner ham fra miljøet vet at det er sant. Vi vet at det kan gå flere dager uten at han trener, sier Grønn.

I LONDON: Christian Chirilă er sammen med Caruana i London. Her intervjues han av Judit Polgár og Anna Rudolf. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Tenker sjakk hele tiden

Sjakkjournalist i El Pais, Leontxo García, mener Caruana og Carlsen trener like mye, men at nordmannen ikke er like strukturert.

– Magnus gjør det på en helt annen måte. Om han løper, svømmer, går på ski eller spiller fotball, kan han analysere stillinger. Han gjør det i blinde, helt uten brikker. Magnus Carlsen tenker alltid på sjakk, sier García til NRK.

García satt med et inntrykk av at Carlsen var latere enn de fleste andre.

– Han fortalte meg at han ikke er fan av militærdisiplin. Og at han alltid tenker på sjakk. «Hvis du teller timer og dager jeg analyserer sjakk, trener jeg like mye som alle andre», sa han til meg.

– Magnus Carlsen bryter med de grunnleggende prinsippene i sjakken som Caruana og alle andre i verdenstoppen er et produkt av. Carlsen har gått en annen vei, han har lekt seg til toppen, forklarer Atle Grønn.