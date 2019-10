Caruana fikk mental knekk etter VM-smellen

Zlatan med kryptisk Spania-melding

Zlatan Ibrahimovic (38) kommer med en antydning om at han skal tilbake til Spania på sin Instagram-profil. Der skriver han: – Hola Espana! Gjett hva? Jeg kommer tilbake. Det er imidlertid ikke klart om det er et reklamestunt det dreier seg om eller en retur til spansk klubbfotball. Zlatan kom nylig på årets lag i den amerikanske fotballigaen MLS. Den aldrende spissveteranen er fortsatt noe av det best trente du finner innen fotballen, og i årets sesong bidro han med 30 mål og sju assists på 29 kamper. Zlatans toårskontrakt med LA Galaxy utløper i desember.