Caruana blir Magnus Carlsens VM-motstander

– Dette var et varselskudd til Magnus, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Han viser her at han har kontroll på nervene og at han ikke er redd for noen. Nå tar han sikte på å knekke Magnus til høsten.

Det ble en svært jevn og svært spennende avslutning av turneringen.

Fabiano Caruana ledet turneringen før de avsluttende partiene, kun et halvt poeng foran russiske Sergej Karjakin og aserbajdsjanske Shakhrijar Mamedjarov.

Caruana spilte mot russiske Alexander Gristsjuk med svarte brikker i sitt avslutningsparti. Med seier i dette partiet ville en VM-kamp mot Magnus Carlsen være sikret for amerikaneren.

Magnus Carlsen skal forsvare VM-tittelen i november. Foto: Faris Ghaith /afp / NTB scanpix

– Overbevisende av Caruana

Etter et drøyt seks timers langt parti kunne Caruana innkassere seieren over russeren og retten til å møte den regjerende verdensmester Magnus Carlsen.

Amerikaneren endte opp med ni poeng - ett poeng foran sine nærmeste rivaler.

Karjakin, som tapte for Carlsen sist det var VM-kamp i 2016, avsluttet med hvite brikker mot kinesiske Ding Liren. Mamedjarov møtte Vladimir Kramnik i sitt parti. De endte alle med remis.

– Det var en veldig overbevisende avslutning av Caruana. Det var veldig tett i spurten, sier Bae.

Magnus Carlsen har ved flere anledninger sagt at han anser Caruana som den mest sannsynlige motstanderen i London i november.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Han er en av de beste gjennom flere år og Magnus er jo best mot de beste, så han vil nok ha en skikkelig utfordring. Han vet at det ikke nytter å spille opp mot 80 prosent, da vil han tape, mener Torstein Bae.

Det er første gang den norske verdensmesteren møter en motstander i VM som er yngre enn ham selv.

– Han har litt trøbbel noen ganger med yngre motstandere og Caruana er en ung og sulten fyr, påpeker NRKs sjakkekspert.

Carlsen og Caruana har møtt hverandre 31 ganger tidligere. Ni ganger har nordmannen vunnet, fem ganger har partiet endt med Caruana-seier og 17 dueller har endt i remis.

Vinner Carlsen over Caruana i november, blir det hans fjerde strake VM-seier siden han slo Vishy Anand som utfordrer i 2013.