Den råsterke avslutningen sikret likevel elleve poeng totalt og VM-bronse for Carlsen, som var regjerende verdensmester i disiplinen.

Medaljen smakte nok uansett godt etter det sure åpningstapet som fikk Carlsen til å skrike ut i sinne, samt ruskete spill mot antatt svakere motstandere underveis i Doha.

– Jeg skal være fornøyd sånn som det har gått. Det var ikke noe gøy å se at det bare ble bronse etter at jeg vant den siste. Men jeg kan ikke klage, sier Carlsen til NRK.

Da hadde han nettopp slått Shakriyar Mamedjarov fra Aserbajdsjan i VMs siste parti, men måtte likevel se den eksentriske Vassilij Ivantsjuk fra Ukraina ta VM-gullet, mens Alexander Gristsjuk tok sølvet.

– Det er bare å gratulere Ivantsjuk. Hvis det er noen jeg unner suksess, så er det han. Han har vært en klassespiller i 30 år. Han fortjener virkelig dette, sier Carlsen.

Sjakkesset fra Lommedalen er nå revansjelysten foran VM i lynsjakk, som starter torsdag.

– Generelt er jeg fornøyd med bronse. Det er greit ettersom jeg lå så dårlig an. Jeg gjorde så greit jeg kunne. Jeg kommer forhåpentligvis enda sterkere tilbake i lynsjakken, sier Carlsen.

Åpnet med tabbe og tap

VM-bronse til tross, det så meget mørkt ut etter det sjokkerende tapet for Anton Korobov i onsdagens første parti.

Carlsen lå godt an til seier, men gjorde en overraskende tabbe og røk på et nederlag. Det likte han svært dårlig og skrek i sinne inne i loungen sin – slik at hele hallen i Doha hørte det.

– Ja, jeg var ikke veldig fornøyd. Men jeg visste ikke at det var så lytt her, sa Carlsen med et smil.

Bedre gikk det i dagens andre parti – og det tolvte totalt – der indiske Gujrathi Vidit ble beseiret på kontrollert vis.

– Dette var en veldig viktig seier. Det er fortsatt en liten sjanse, og det er jeg glad for, sa Carlsen etter seieren.

– Det var et kjempe-parti

Fremgangen fortsatte i parti nummer tre, der russiske Alexander Riazantsev fikk smake Carlsens sjakkmedisin og røk på et klart tap.

– Det var et kjempe-parti. Ikke at det var veldig bra, men det handlet om å kjempe. Jeg tok over initiativet, og vant til slutt. Det var viktig, sa Carlsen.

– Det er mulig nå, men det blir ikke lett. To seirer på rad har hjulpet veldig. Medaljesjansene er der fortsatt, men for meg handler det også om at utviklingen i spillet har vært positivt, sier Carlsen.

Og den utviklingen fortsatte også i VM-parti nummer 14, der daværende sammenlagtleder Ian Nepomnjasjtsji ventet.

Carlsen viste imidlertid nok en gang frem sin klasse og vant partiet på overbevisende måte.

– Det er mye jobb igjen hvis jeg skal vinne dette. Men jeg er veldig glad og fornøyd med måten jeg har greit å ta meg sammen på. Det så ikke så lyst ut etter dagens første parti. Alt kan skje, sa han til NRK.

Seier ble det også i det avsluttende partiet, men triumfen over Shakriyar Mamedjarov holdt altså ikke til VM-gull denne gang.

Torsdag begynner VM i lynsjakk.

