Under siste dag av lynsjakk-VM gjennomførte Magnus Carlsen et comeback som få hadde trodd var mulig.

– Det betyr enormt mye. Det så ikke veldig lyst ut etter i går og etter mange tunge dager, så det er helt fantastisk at det skulle klaffe slik det gjorde i dag, sa Carlsen til NRK etter at han hadde fått tilbake VM-trofeet i lynsjakk, som han mistet for to år siden.

Mange slag i trynet

Det ble en fryktelig tøff vei tilbake til toppen for nordmannen. Han var langt nede etter å ha tapt VM-tittelen i hurtigsjakk torsdag, og lignet ikke på seg selv under første dag av lynsjakk-VM.

FORTVILET: Magnus Carlsen fikk det ikke til å stemme første dag av lynsjakk-VM. Foto: Christian Kråkenes / NRK / Christian Kråkenes / NRK

Nå innrømmer 27-åringen at han har hatt det svært tøft under mesterskapet i Saudi-Arabia

– Det har vært tungt mentalt og fysisk. Jeg har fått mange slag i trynet, erkjenner Carlsen, som lå to hele poeng bak regjerende lynsjakkmester og erkerival Sergej Karjakin før de ti siste partiene.

Skjønner ikke hva som skjedde

Finaledagen startet med en viktig seier over russeren Aleksandr Grisjtsjuk. Etter det var det norske sjakkgeniet definitivt tilbake og ble umulig å stoppe for konkurrentene.

Totalt ble det åtte av ti mulige seiere og kun to remiser. Han vant til slutt tittelen med imponerende 1,5 poengs margin.

LETTELSE: Magnus Carlsen presterte over all mulig forventning siste dag av lynsjakk-VM. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Heldigvis, i dag fløt det veldig godt. Jeg slapp egentlig å møte motstand i det hele tatt, og da gikk det hele veien, sa en tydelig lettet Carlsen.

Men han har ingen god forklaring på hvordan han kunne prestere så ulikt over to dager, når han attpåtil møtte antatt sterkere motstand i de siste partiene.

– Det er merkelig. Det er himmel og hav forskjell på i dag og i går.

Blodet har kokt

Det utrolige comebacket har blitt hyllet i sjakkverden, og Carlsens eneste forklaring er at han i større grad klarte å kontrollere pulsen i de siste partiene. Han kaller lynsjakk-gullet en mental seier.

– Blodet har kokt noen ganger, men i dag holdt jeg hodet mer kaldt og det ble avgjørende i mange, tette partier.

Og dermed kan han igjen, endelig, kalle seg verdensmester i både lang- og lynsjakk.