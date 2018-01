Carlsens melding til kritikerne: – Ikke fokuser på bare det negative

At 2017s VM i lyn- og hurtigsjakk ble arrangert i Saudi-Arabia, har møtt kraftig kritikk på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet. I tillegg har israelere blitt nektet deltakelse.

Som verdensmester og et forbilde for mange, har også Magnus Carlsen måtte tåle kritikk for at han valgte å delta.

I ettertid mener han det har vært en fin opplevelse, og hevder kritikken er unyansert.

– Det har vært veldig mye positivt med å ha mesterskapet her. Jeg syns ikke man bare skal fokusere på det negative, sa han til NRK etter å ha mottatt VM-pokalen i lynsjakk.

27-åringen hadde med seg både far, mor og søstre til Riyadh, og sier alle var fornøyde med oppholdet.

– For meg har det handlet mest om sportslig suksess, men vi har hatt det veldig fint. Hele familien har vært fornøyd.

IKKE FOKUSER NEGATIVT: Magnus Carlsen sier at han har det veldig fint i Saudi-Arabia Foto: Mads Nyborg Støstad, NRK

Krever én endring

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) skal allerede ha inngått en avtale om å arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk i Saudi-Arabia også neste år og i 2019.

Det har blant annet Norges Sjakkforbund vært skeptiske til.

Selv ønsker den norske verdensmesteren én endring før et nytt mesterskap i landet.

– Jeg håper at hvis det skal bli arrangert flere ganger her, at alle kan delta, sier han, og viser til at de israelske spillerne ikke fikk komme inn i Saudi-Arabia i år.

Et spennende 2018

Om han selv kommer til å delta er usikkert. I 2018 er det igjen duket for VM i klassisk sjakk, i tillegg til sjakkolympiaden, som Carlsen pleier å delta i.

Og heldigvis avsluttet 2017 på en best tenkelig måte med VM-gull i lynsjakk. Nå gleder verdenseneren seg til et nytt sjakk-år.

– Jeg skal prøve å være tilbake sterkt ved sjakkbrette allerede i januar. Jeg håper de som har fulgt med meg i året som gikk, også vil følge meg i det spennende året som kommer, og ønsker alle et riktig godt nyttår.