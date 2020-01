Det skriver spillselskapet i en pressemelding onsdag.

Det var VG som først omtalte saken.

– Dette er jeg stolt over og glad for. Disse midlene vil bidra til at Offerspill SK kan fortsette å vokse, og at klubben kan bidra med talentutvikling og breddesatsing på et nivå norsk sjakk ikke har sett tidligere, sier Magnus Carlsen i en uttalelse til avisen.

NRK har tatt kontakt med Lotteritilsynet onsdag ettermiddag. De ønsker ikke å uttale seg foreløpig, fordi de akkurat nå diskuterer saken.

– Vi har et møte om det akkurat nå, sier kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle.

Sjakkforbundet opplyser til NRK at de har innkalt til et styremøte klokken 17.00 for å diskutere saken.

Fire millioner kroner

Det skjer et drøyt halvår etter at Norges Sjakkforbund sa nei til en avtale med samme spillselskap i sommer.

Den gangen kunne sjakkforbundet få 50 millioner kroner over fem år for å jobbe som lobbyist for å fjerne spillmonopolet i Norge.

Magnus Carlsen ønsket at forbundet skulle si ja til avtalen. Han opprettet klubben Offerspill, blant annet for å samle flere stemmer slik at ja-siden vant.

Avtalen som nå er inngått gir klubben fire millioner kroner over to år.

– Offerspill har spenstige planer, blant annet gjennom å tiltrekke seg flere spillere online. Vi ønsker å gi Offerspill nødvendig starthjelp for å profesjonalisere sin struktur og igangsette prosjekter som kommer unge, norske sjakkspillere til gode, sier Kindreds Head of Public Affairs, Peter Alling, i pressemeldingen.

Uenige jurister

I sommer ble det rabalder da sjakkforbundet vurderte å inngå den nevnte avtalen. I flere omganger ble lovligheten av en avtale vurdert.

Blant annet gikk Lotteritilsynet ut og advarte sjakkforbundet.

– Det følger av utkast til samarbeidsavtale at Norges Sjakkforbund ikke skal være en reklamekanal for Kindred eller noen av selskapets merkevarer. Norges Sjakkforbund skal ikke profilere logoer eller produkter fra Kindred, men Norges Sjakkforbund bør kjenne til at enhver aktivitet som er iverksatt for å fremme omsetningen av Kindred eller noen av selskapets merkevarer vil være lovstridig markedsføring. Det er altså ikke bare bruk av logo og produkter som partene må unngå, skrev Lotteritilsynet.

I løpet av striden kom det også to juridiske vurderinger av lovligheten. Begge pekte på at sjakkforbundets avtale var innenfor lovverket.

Samtidig var jusprofessor Geir Woxholt mer kritisk.

– Jeg mener at de juridiske vurderingene både fra det firmaet (Simonsen Vogt Wiik, red.anm.) og fra advokatfirmaet Kvale er juridisk uholdbare både i grunngivingen og konklusjonen, skrev Woxholt i sin juridiske betenkning.

– Det er en risiko

En av dem som var kritiske til avtalen i sommer er tidligere president i sjakkforbundet, nå NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Han foreslo da at Offerspill heller kunne inngå en avtale, istedenfor at sjakkforbundet skule påta seg rollen som betalt lobbyist. Bae peker på at de samme juridiske problemstillingene fortsatt ligger til grunn.

– Det er en risiko som Offerspill tar, som jeg ikke har noen invendinger mot. Det må være helt opp til dem selv om de ønsker det og hvilke vurderinger de gjør i forbindelse med det.

SJAKKPRESIDENT: Morten L. Madsen. Foto: NRK

Sjakkpresident Morten Madsen er overrasket over at denne avtalen nå blir inngått.

– Vi fikk vite dette i dag morges, så dette kom som en overraskelse for oss. Det var litt overraskende, fordi vi har jo behandlet det som forbund tidligere i sommer. Samtidig var Offerspill veldig tydelig da på hva de mente om det, sier Madsen.

Vil utvikle sjakken videre

Ifølge avtalen skal ikke Kindreds logoer promoteres av Offerspill, skriver VG. Klubben skal heller ikke jobbe som lobbyist, slik forbundet eventuelt skulle gjøre.

Halvparten av pengene skal gå til støtteordninger for unge spillere, elitespillere og utvikling av kvinnelige talenter, i tillegg til at det skal fokuseres på å få flere nordmenn til å spille sjakk på nett.

– Vi har vært veldig tydelig på vår sak og tenker at dette er noe som virkelig vil bidra til å øke sjakkinteressen og kapitalisere på den interessen som allerede er der ute i dag, sier daglig leder i Offerspill, Jon Kristian Haarr.