Carlsens hemmelige plan: Ville lokke Caruana i nybegynner-fella

Det var et salig kaos da VM i sjakk åpnet på fredag. Først veltet Woody Harrelson Caruanas konge, før han fulgte opp med å gjøre feil åpningstrekk.

Like etter åpningstrekket sirklet 15–20 fotografer rundt sjakkbrettet i fem minutter, noe som åpenbart var til bry for spillerne. Caruana innrømmer at han ble satt ut.

– Det var en del nerver, særlig i starten. Med alle fotografene ble det en helt annen opplevelse. Men jeg satt meg raskt inn i partiet, uten at jeg spilte så veldig bra i dag, sier Caruana etter partiet.

DEBUTANT: Fabiano Caruana var nervøs før første parti i VM. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Vanskelig å fokusere

På den internasjonale sjakksendingen beskrev ekspert Judith Polgar situasjonen godt.

– Det er en intens situasjon med alle kameraene rundt boret, og det forstyrrer dem helt klart. Alle de små detaljene, alt som skjer rundt dem, har mye å si for hva som skjer videre, sa Polgar om den hektiske åpningen.

STORMESTER: Judith Polgar kommenterer VM-sendingen for det internasjonale sjakkforbundet (FIDE). Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Etter åpningskaoset fulgte Carlsen opp med å legge et voldsomt press på VM-utfordreren. Fabiano Caruana klarte aldri å få overtaket med hvite brikker, og det var helt bevisst fra Magnus Carlsen. I Team Carlsen har de ønsket å presse Caruana fra start, og starte det psykologiske spillet fra første trekk.

– Erfaringen fra tidligere kamper sier at det er vanskelig å fokusere første gang du spiller. Magnus ønsket, på samme måte som han opplevde i første kamp mot Anand, å utnytte nervøsiteten fra første kamp, sier Henrik Carlsen til NRK.

Nervene i høyspenn

Han var svært nære å utnytte fordelen, men partiet endte remis. Et godt resultat, med tanke på at Carlsen hadde sorte brikker. Pappa Henrik Carlsen mener sønnen har fått mye ut av dagen, selv om det ikke ga avkastning i form av seier.

– Caruana har hatt et vanskelig parti der nervene er i høyspenn. Magnus har oppnådd veldig mye uansett hvordan det går, sier Henrik Carlsen.

PAPPA: Henrik Carlsen (til høyre) sammen med Magnus Carlsens manager Espen Agdestein. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Her viser Magnus at han er klar til å torturere Caruana når som helst. Og det er ubehagelig for han å vite, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Magnus Carlsen selv var i godt humør etter maratonpartiet, som endte med remis etter 115 trekk. Da hadde de spilt i syv timer.

– Akkurat nå er det litt blandede følelser. Jeg viste i dag at jeg ikke gikk for remis. Jeg er ikke kjempefornøyd, men ting ser ganske mye bedre ut enn det gjorde i går. Det er litt blandede følelser; det kunne ha blitt mye bedre, sier Carlsen.

Lørdag spilles andre parti av VM-kampen i London. Da spiller Carlsen med hvite brikker.