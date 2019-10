Carlsens finalemotstandar: Har ikkje trenar og hatar å førebu seg

Amerikanske So har hatt ein lang veg til VM-finalen. Medan Carlsen gjekk rett til finalen, har So spelt fem kvalifiseringskampar berre for å få vere med i sluttspelet på Høvikodden utanfor Oslo.

– Eg hadde ikkje forventa dette, det er utruleg stort for meg, seier So.

– Han er ein uslepen diamant, meir uslepen enn dei andre fordi han ikkje har apparatet rundt seg og ikkje er den klassiske idrettsutøvaren, seier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

– Ekstremt imponerande

So klatra opp til å bli nummer to i verda i 2016, heilt utan eit støtteapparat. Mens Magnus Carlsen både har familie, manager, trenar og fleire sekundantar, har Wesley So knapt nokon som kan hjelpe han i store turneringar.

– Så vidt eg veit er han den einaste i verda som ikkje har ein ordentleg trenar og treningsopplegg rundt seg, seier NRKs ekspert Atle Grønn.

– Ein ekstremt imponerande prestasjon å komme så langt nærast på eiga hand. Han er sjakkgeniet frå provinsen som framleis lever eit liv avsondret frå omgivnadene, forklarer Grønn.

Sjølv om han er utradisjonell, har det aldri vore nokon tvil om at Wesley So skulle bli ei sjakkstjerne. Han vart stormeister som 14-åring, og allereie då skapte han overskrifter.

– Ein har vore klar over det kjempestore talentet til So lenge, Magnus Carlsen har vore klar over det i ti år, då han inviterte So på treningsleir, seier Grønn.

– Han jobbar veldig mykje med sjakkdatamaskiner på egenhånd. Han burar seg inne med computere for å bli betre. Og når du har trenarar handlar det om å finne folk som passar bra saman med deg. For han har det vore vanskeleg, forklarer stormeister og sjakkekspert Yassir Seriwan.

Amerikanaren fortel at So har eit lite nettverk som hjelper han med opningar og opningsteori. Men som So seier:

– Vi pleier å pugge opningar fram til trekk 40. Eg hatar det!

IMPONERTE: Wesley So feia Jan Nepomnjasjtsjij av brettet i semifinalen og vann 13-5. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Carlsen er betre

2019 har vore eit tungt år for Wesley So. Sist han stilte opp i ei turnering enda han langt nede på resultatlistene. Utan resultat uteblir premiepengane. Siger i VM i fischersjakk, mot sjølvaste Magnus Carlsen, får auga til å lyse opp.

– No skal eg studere Carlsens parti, og måten han spelar på. Opninga er ukjend, men eg studerer ulike stillingar som kjem opp. Det er det same, berre utan teori, seier So.

Det er ikkje ulikt motstandar Carlsen. Også han er kjent for ikkje å ha eit spesielt kjærleg forhold til opningsteori.

– Det er dei to spelarane som liknar kvarandre mest. Alt So er god på, er Carlsen litt betre på, seier Grønn.