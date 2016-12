Carlsen vasser i tilbud fra utlandet – takket nei til Real Madrid-invitasjon

– Real Madrid inviterte Magnus, men det passet ikke reiseopplegget dessverre. Det var litt surt, sier manager Espen Agdestein til NRK.

Magnus Carlsens stjernestatus har på ingen måte blitt noe mindre etter at tok sin tredje VM-tittel i november.

Agdestein forteller at Carlsen har avslått en rekke tilbud den siste tiden – fordi han har ønsket seg ferie og hvile i forkant av VM i hurtigsjakk og lynsjakk i romjula.

Selv ikke favorittklubben Real Madrid klarte å lokke nordmannen tilbake på Santiago Bernabéu for å ta æresavspark – slik han har gjort to ganger tidligere.

– Det var først og fremst en veldig hyggelig hilsen fra Real Madrid, men vi håper han får anledning en annen gang, sier Agdestein.

– Sa nei til amerikanske TV-programmer

MANAGER: Espen Agdestein. Foto: Höök, Pontus / NTB scanpix

Et æresavspark er et avspark før kampen, for å hedre en person. Carlsen har tatt avspark på Santiago Bernabéu to ganger, og har hilst på verdensstjerner som Cristiano Ronaldo og Gareth Bale.

– Inntrykket var veldig bra. De er flinke til å behandle både gjester og de som er i klubben godt. Og det er viktig. Jeg tror det hjelper for de fleste å være avslappet. Hvis du føler deg hjemme, føler du deg bedre, sa han til NRK i fjor.

Men det er ikke bare Real Madrid som har fått nei fra nordmannen den siste tiden, ifølge Agdestein.

– Det som var litt synd var at vi måtte gå glipp av flere store talkshow i USA. Vi rakk det ikke. Man kan ikke være med på alt. Det er veldig viktig at han får slappe av. Det er helt avgjørende, sier manageren.

Flere måneder i utlandet

Carlsen har hatt et svært travelt program etter sommeren – og har vært sammenhengende på reise i nesten to måneder.

26-åringen er nå i Doha i Qatar der NRK-sendte VM i hurtigsjakk og lynsjakk arrangeres i romjula.

– Nå har det vært mye, sier Agdestein, som legger til at Carlsen ikke kommer hjem til Norge før i slutten av januar.

– Hvorfor har han vært så lenge borte fra Norge?

– Nå var det slik at VM-matchen var i New York, og han liker å trene i samme tidssone. Det var en lenge planlagt ferie som han dro på. Det har rett og slett blitt sånn av naturlige grunner, svarer han.