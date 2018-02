Carlsen utstyres med pulsmåler: – Et forsøk på å komme under huden på spillerne

Fredag kveld og i fem påfølgende dager møtes to av sjakkens største rivaler i det som blir betegnet som en uoffisiell VM-kamp på norsk jord.

Og for første gang blir spillerne utstyrt med pulsmålere som publikum får tilgang til via TV-skjermen.

– Jeg regner med pulsen kommer til å stige når jeg er i tidsnød. Vi får se, jeg er veldig spent selv, sier Magnus Carlsen til NRK.

– Ta del i deres følelser PUBLIKUMSVENNLIG: Atle Grønn mener pulsmåling blir spennende for publikum. Foto: Ragna Sandholt

NRKs sjakkekspert Atle Grønn mener puslmålingen er en måte å gjøre sjakken mer publikumsvennlig.

– Man har to spillere som sitter ved et brett. Det skjer kanskje ikke så veldig mye. Pulsmålere er et forsøk på å komme litt under huden på spillerne og indirekte ta del i deres følelser. Det blir spennende å se, sier Grønn.

– Forvirring

Carlsen møter amerikaneren Hikaru Nakamura på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum og kampene sendes hver dag på NRK1.

Rivalene møtes i formatet Fischer Random Chess, der brikkene settes opp annerledes enn vanlig, og innøvde spillmønstre dermed bortfaller. Kampene kan bli en utfordring for publikum, spår Carlsen.

– De må nok forberede seg på at kommentatorene og spillerne er mer forvirret en vanlig, fordi mønstrene og planene ikke er helt som før.

– Sånn etterhvert i partiet kommer det til å bli noenlunde det man er vant til. Men jeg regner med at før det, kommer det til å bli utfordrende for alle parter. Det er det som er spennende med dette, sier Carlsen videre.

DUELL: Magnus Carlsen og Hakira Nakamura møttes Sinquefield Cup i St. Louis i USA i 2014. Foto: Stringer / NTB scanpix

– Stabil puls

Åtte partier blir spilt over fire dager der spillerne har én times betenkningstid. Så får Carlsen og Nakamura en ny utfordring: Den femte og siste dagen blir det åtter partier med kort betenkningstid.

Carlsen sier pulsen hans trolig vil være stabil i deler av spillet, men at den vil banke fortere før tøffe og vanskelige beslutninger i tidsnød.

Og på spørsmål om han kan huske et parti i karrieren der pulsen steg kraftig, minnes han VM i hurtigsjakk i desember.

– Partiet mot Viswanathan Anand i hurtigsjakk, der jeg innså at jeg hadde gjort en tabbe og kom til å tape, da gikk den nok litt opp. Ellers så vet jeg ikke, svarer verdens beste sjakkspiller til NRK.

– Tøff motstander

Nakamura slo Levon Aronian i to Fischer Random-turneringer i 2009 og 2010 og regnes som uoffisiell regjerende mester.

– Han har gjort det veldig bra i de få Fischer Random-turneringene som har vært arrangert tidligere. Så han er nok absolutt blant de tøffeste motstanderne man kunne fått der, sier Carlsen.