Carlsen-trener: – Hvis jeg gjør noe galt, ødelegger jeg for verdens beste

NRK fikk bli med inn i det aller helligste kvelden før siste parti i VM-kampen. Da satt Peter Heine Nilsen, Carlsens hovedtrener, på hotellrommet for å gjøre de siste forberedelsene.

– Jeg er alltid nervøs, dette er jo mitt ansvar. Jeg lærer ikke bort strategi til ham, men gir noen ideer. Du kan si at jeg er som en skismører. Hvis jeg gjør noe galt, ødelegger jeg for verdens beste. Men for meg er dette både spennende og morsomt å gjøre, sier Carlsens trener til NRK.

Han har en vanskelig jobb. Én liten feil kan sette VM-tittelen på spill.

TRENER: NRK møtte Nielsen mens han gjorde de siste forberedelsene før tolvte parti. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Som en EM-finale i fotball

Nielsen er sjef for sekundantene jobber dag og natt for at verdensmester Carlsen skal være best mulig forberedt til alle partier. De må virkelig stå på; på motsatt side av brettet sitter Fabiano Caruana, regnemaskinen som har et voldsomt apparat rundt seg, og er kjent for sine ekstreme forberedelser.

Mandag kan det hele avgjøres. Caruana har hvit, Carlsen har sort. Den som vinner, blir verdensmester.

– Det er et fantastisk parti i en VM-kamp. Begge er nervøse, men det er et karrieredefinerende øyeblikk, et fantastisk øyeblikk. Det blir som om Norge var i EM-finalen i fotball, det er noen av disse situasjonene i norsk idrettshistorie, sier Nielsen.

Etter ellevte parti var Magnus Carlsen litt kritiske til egne sekundanter.

– Gang på gang greier vi å misse ting i åpningen. Det er litt uheldig. Så endte jeg opp med å spille veldig sikkert, sa Carlsen til lørdag.

– Er du fornøyd med åpningene i VM, Nielsen?

– Det må andre vurdere. Noen ganger har det vært bra, andre ganger dårlig. Magnus er den beste spilleren i verden, så jeg regner med at det går bra. Andre fokuserer mye på åpningen, vår strategi er ikke det. Åpningen skal gå rimelig godt, så skal han ta det derfra, svarer Nielsen.

MED SORT: Magnus Carlsens siste VM-parti er med sorte brikker. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Caruana bestemmer

Parti 12 i New York for to år siden ble et voldsomt antiklimaks. Carlsen og Sergej Karjakin spilte remis på drøyt 30 minutter.

– Jeg tipper at han vil gå for det i neste parti. Det er ikke noe hemmelighet at jeg er fornøyd med omspill, sier Magnus Carlsen om VMs siste parti.

– Det er litt opp til Caruana. Hvis han spiller safe, blir det safe. Går han hardt til, gjør Magnus også det. Det kan bli kjedelig, og det kan bli spennende, sier Nielsen til NRK.