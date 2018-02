Carlsen tapte – så slo han brutalt tilbake

– Det føltes som om alt virket for meg, sa Carlsen til NRK etter seieren.

Og det så virkelig slik ut. Carlsen gikk tidlig opp i føringen, og «sjakk-pila» viste at han hadde overtaket. Utover partiet bare fortsatte pilen å gå i Carlsens retning.

– Magnus hadde mange gode trekk, skrøt motstanderen Nakamura etter at det sjette partiet var over.

Tapte dagens første parti

Men dagen startet ikke bra for Magnus Carlsen. Han leder kampen 5–3 etter gårsdagens seier, men Nakamura utlignet ledelsen ved å vinne det første partiet.

– Jeg begynte å bruke veldig mye tid og fant ingenting, sa Carlsen etter nederlaget.

Han skjønte fort at han lå dårlig til, men prøvde likevel å redde inn remis.

– Men jeg greide aldri å komme meg over humpen. Jeg gjør utvilsomt en del dårlige vurderinger, men det er vanskelig når stillingen er komplisert og tiden er lav, forklarte han.

Slo hardt tilbake

Etter en times hvilepause hadde 27-åringen nullstilt. Ikke bare hodet, men også pulsklokken spillerne bruker under partiet. I hasten for å komme til brettet glemte han å slå den på, og det var tydelig at Carlsen var mest fokusert på sjakken.

– Etter dagens første parti var jeg i kamphumør og var klar for å kjempe, sa en fornøyd Carlsen etter seieren.

Dermed leder Carlsen kampen 7–5. Mandag er det klart for to nye partier.

– Jeg synes vi begge spiller bra, og det er mange partier igjen, forsikrer Nakamura som ikke har gitt opp seieren sammenlagt.