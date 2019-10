Carlsen tangerte verdensrekord: – Ett skritt nærmere å bli historiens beste

– Det det handler om for Carlsen nå er å bli den beste i historien, foran Kasparov, Fischer. Da er det dette han må gjøre. Han må vinne mesterskap og ta rekorder én etter én. Og i dag tok han en av de store rekordene, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Søndag slo nemlig Carlsen russiske Maxim Matlakov i Grand Swiss-turneringen som spilles på Isle of Man. Det i seg selv er kanskje ikke så oppsiktsvekkende.

Men nå har ikke verdenseneren tapt siden 31.juli i fjor. Den gang var det Shakhriyar Mamedyarov som ble for sterk. Med dagens seier har han nå 100 partier på rad uten å tape. Det er en tangering av Ding Lirens internasjonalt anerkjente rekord på toppnivå.

– Jeg tror nok han har hatt det litt i bakhodet, for dette er en fantastisk prestasjon. Hadde han gått på ett tap hadde det vært tilbake til null, sier Torstein Bae.

– Utrolig imponert

Lirens rekord ble satt over 15 måneder frem til november i fjor. Nå har altså Carlsen tangert den, til tross for at verdenseneren hadde en kort periode i sommer hvor han slet med å holde formen oppe. I hurtig- og lynsjakkturneringen i St. Louis i august mente han selv at «alt gikk galt».

– Selvtilliten er helt borte, og jeg bryr meg ikke lenger, sa Carlsen til arrangøren den gangen.

Men nordmannen klarte altså å snu trenden i tide. Den påfølgende langsjakk-turneringen endte med 6,5 poeng av 11 mulige. Carlsen vant turneringen.

– Jeg er utrolig imponert over det han har levert etter VM mot Caruana. Han har gått fra triumf til triumf. Så gjenstår de to store turneringene i år, med VM i fischer-sjakk og VM i lyn- og hurtigsjakk, sier Bae om formen til Carlsen.

Kan bli historisk igjen om to uker

Fra før har nordmannen rekorden som tidenes høyest ratede sjakkspiller. Han har vunnet fire VM-titler i langsjakk, like mange i lynsjakk, samt to VM-gull i hurtigsjakk.

Det har gjort at Carlsen allerede er regnet som en av historiens beste. Målet er trolig å trone alene på toppen av en slik rangeringsliste.

– Han tar ett skritt nærmere å bli historiens beste med den rekorden i dag, slår Bae fast.

Og om to uker kan Carlsen bli historisk igjen, som første offisielle verdensmester i såkalt fischer-sjakk, en type sjakk hvor offiserene blir stilt opp vilkårlig i startposisjonen.

– Det er klart at langsjakk-VM og de andre VM-ene er nok det viktigste for å bli tidenes beste. VM i fischersjakk står nå for døren, der kan han bli den historiske første mesteren. Men han supplerer med slike rekorder, i tillegg til at han klarer å være overlegen over så lang tid, sier Bae.

Mandag avslutter Carlsen turneringen på Isle of Man. I øyeblikket ligger han et halvt poeng bak Fabiano Caruana som leder turneringen.

Deretter skal han til Norge for å spille VM i fischersjakk. Den turneringen ser du på NRK fra søndag klokken 16.30