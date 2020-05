– Jeg synes jeg bør vinne hver gang jeg stiller opp, men som folk ser går det ikke alltid slik, sier seiersvante Magnus Carlsen til TV 2 etter nederlaget og legger til:

– Det her kommer til å svi en stund.

Etter svake prestasjoner på fredag var Carlsen nødt til å vinne den tredje semifinalen mot amerikanske Hikaru Nakamura lørdag. Slik gikk det ikke.

Carlsen og amerikanske Nakamura vant ett parti hver og to endte med remis.

TIL FINALEN: Hikaru Nakamura Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Dermed skulle det hele avgjøres med armageddon - den raskeste konkurranseformen i sjakk. Der hvite brikker har fem minutter og svart fire. Blir det remis vinner spilleren med svarte brikker.

– Klarte ikke holde hodet kaldt

Carlsen spilte i hvitt og måtte dermed vinne. Han startet også med overtaket, men så ble bråstopp og sjakkmesteren tenkte plutselig i over 30 sekunder på ett trekk. Overtaket forsvant, og da han like etterpå tabbet seg ved å gi bort tårnet var nederlaget et faktum.

– Magnus Carlsen var ubesluttsom, oppsummerte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Jeg klarte ikke å holde hodet kaldt, innrømmer Carlsen selv.

– Problemet var da det ble taktisk. Jeg brukte mye tid og var såpass kokt i hodet at intuisjonen ikke sa meg noen ting. Du sitter der og tenker «hva skal jeg stole på, liksom?».

Nakamura er svært tilfreds etter lørdagens triumf og mener at Carlsen rett og slett ikke virket helt på i den tredje semifinalen.

– Det har egentlig ikke sunket inn ennå, men det er flott å slå Magnus. Minst én gang fant jeg en måte å vinne på, så jeg er ganske fornøyd, sa amerikaneren.

Store summer

Rapid Challenge inngår i Magnus Carlsen Chess Tour, som har total premiesum på vel ti millioner kroner. Det er den andre turneringen i Carlsens Chess Tour.

29-åringen fra Lommedalen vant den første turneringen, Magnus Carlsen Invitational, og fikk med seg førstepremien på 735.000 kroner.

For tredjeplassen nå får han 152 000 kroner,