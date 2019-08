Carlsen slår alarm om egen form: – Lett å se at jeg sliter

Historien viser at Magnus Carlsen er avhengig av selvtillit og motivasjon for å prestere godt ved sjakkbrettet. Til nå denne sesongen har nordmannen vært overlegen og spilt kanskje sitt beste spill i historien.

Men før den pågående turneringen i St. Louis i USA er det tydelig noe som har skjedd.

– Det er lett å se at jeg sliter litt. Så langt kommer jeg ingen vei. I går hadde jeg en sjanse (mot Shakhriyar Mamedyarov), og jeg sløste den bort, sa Carlsen til arrangøren etter remis onsdag kveld.

– Alt går galt

I partiet mot Mamedyarov sto Carlsen klart best. Til slutt ble det et par unøyaktige trekk som gjorde at den aserbajdsjanske spilleren, som for øvrig er den siste spilleren som slo Carlsen i langsjakk, reddet remis.

– Det var et overtak som han veldig ofte vinner med når han er på hugget, det er det ingen tvil om. Sånne situasjoner har han vunnet mange av det siste året, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

– Magnus Carlsen må finne tilbake til sin gamle form, mener NRK-ekspert Torstein Bae. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Problemet, hvis man kan kalle det det for en spiller som har spilt 84 partier på rad uten å tape, er at noe av selvtilliten er borte. Carlsen beskrev det slik etter lynsjakkturneringen i St. Louis forrige uke:

– Alt går galt. Selvtilliten er helt borte, og jeg bryr meg ikke lenger, sa Magnus Carlsen.

Akkurat den uttalelsen dreide seg nok mest om det dårlige resultatet i lynsjakkturneringen, men i langsjakken som pågår nå, har Carlsen fortsatt å slite med å bryte ned motstanderne.

Det i seg selv er nok til å forandre det psykologiske overtaket verdensmesteren har, mener Bae.

– De andre får blod på tann og tenker at de har en mulighet til å slå han, sier sjakkeksperten.

Nøkkelparti fredag

Den lille «krisen» Carlsen har med seg selv har altså ikke gitt store utslag ved brettet foreløpig. Carlsen har fem remiser på sine fem partier i USA. Bae understreker at det ikke er noen krise foreløpig, men ser samtidig at formen ikke er helt der den helst bør være.

– Nå er han tilbake til 2016-2017-form. Da vil det seg ikke helt, det glipper i de avgjørende øyeblikkene.

Torsdag er det hviledag, før Carlsen spiller mot turneringens lavest rangerte spiller, Hikaru Nakamura, på fredag. Det klassifiserer Bae som et nøkkelparti.

– Hvis han ikke vinner der heller, mot en så lavt rangert spiller som han i tillegg har et voldsomt tak på, da vil det være en ny nedtur. Selv en remis vil virkelig understreke at dette ikke er hans turnering, sier Bae.