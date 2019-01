– Magnus Carlsen har satt en rekord med 21 remispartier på rad, det var veldig uventet at Magnus skulle sette den rekorden. Magnus har vært kjent som den som står for aggressiv sjakk hvor man alltid kjemper, og da skal seirene også komme, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

Seirene har i lang tid uteblitt, men på den femte dagen av sjakkturneringen Tata Steel, mot 19 år gamle Jorden van Foreest, kom forløsningen for Carlsen.

– Han var ikke noen motstand for Magnus. Det var jo et veldig gunstig tidspunkt for Magnus å endelig møte en spiller han kunne slå ganske enkelt, og det gjorde han også, sier Grønn og fortsetter:

– Samtidig var det ingen prøve på om krisen er over, for Magnus har fremdeles ikke slått en annen verdensklassespiller på mange måneder, sier Grønn.

Koker innvending

For dagens motstander er bare ranket som nummer 216 i verden, og rekorden med 21 partier remis frem til i dag, vil i lang tid henge ved verdenseneren. En mørk sky som Grønn mener frustrerer Carlsen.

FRUSTRASJON: 21 partier remis er en rekord Carlsen trolig ikke er veldig fornøyd med. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

– Jeg tror det her frustrerer han voldsomt. Han elsket jo den situasjonen han var i for tre-fire år siden, da han dominerte fullstendig og alle var redd ham. Nå er det frustrasjon, han koker nok innvendig. Samtidig synes jeg han at han klarer å beholde roen ganske bra på brettet, jeg synes han rent sjakkfaglig gjør mye riktig.

Til tross for at Carlsen som med dagens seier beholdt førsteplassen på verdensrankingen, spiller gode partier sjakk, så har motstanderne tatt grep.

– Noe av forklaringen er nok at de andre har lært å kjenne stilen til Magnus, og de er ikke redd ham på samme måte som før. Jeg tror at de andre ikke bare spiller bedre nå enn tidligere mot Magnus, de spiller også bedre mot Magnus enn de gjør mot hverandre. De gir noe ekstra når de møter Magnus, for de vet at en remis er innenfor rekkevidde.

Fundamentalt nytt

Slik endte det ikke mot den unge nederlenderen i dag, men Grønn mener likevel at Carlsen må gå i seg selv og tenke nytt.

FINNE PÅ NOE NYTT: Atle Grønn mener Magnus Carlsen må gå nye veier. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– I Nederland har han ofret brikker og vært veldig på hele tiden. Han spiller partiene helt ut og prøver alle mulige finter, men det som tidligere lyktes, det lykkes ikke lenger, sier Grønn og utdyper:

– Han må kanskje gå i seg selv og se om det er noe fundamentalt nytt han kan finne på. Den måten han har dominert sjakkverdenen på i ti år, de metodene ser ikke ut til å fungere like bra lenger.

Samtidig erkjenner NRKs sjakkekspert at det ikke er en enkel oppgave verdens beste sjakkspiller står overfor.

– Det er ingen andre som kan fortelle ham hva disse nye metodene skulle være. Det er det samme som å be en nobelprisvinner finne på noe nytt. Det er det jo bare den nobelprisvinneren selv som klarer å gjøre, konkluderer Grønn.