Magnus Carlsen – Vladimir Fedosejev: 1,5-0,5

– Oi, oi, oi. Det er en utrolig tabbe, utbrøt Torstein Bae underveis i det andre partiet mot Fedosejev.

Magnus Carlsen fikk en drømmestart på duellen mot Vladimir Fedosejev med en soleklar seier i det første av to partier mot russeren. Men da de to møttes på nytt litt senere på kvelden, slet nordmannen tungt.

I det 26. trekket havnet Carlsen i en gaffel og mistet tårnet. Samtidig suste sjakkpila over på Fedosejevs side.

IMPONERTE: Verdensener Magnus Carlsen imponerte til tross for tabber. Foto: ARUN SANKAR / AFP

I NRKs studio satt Torstein Bae og måpte.

– En av de største tabbene av Magnus Carlsen gjennom ti år, sa Bae.

– Det er en sensasjonell tabbe som vi bli lagt merke til i sjakkverdenen, fortsatte han.

Carlsen ristet frustrert på hodet, men klarte på mesterlig vis å redde seg inn og partiet endte med remis. Dermed vant Carlsen kampen mellom de to 1,5-0,5.

Misfornøyd Carlsen

– Det var et dårlig aprti fra A til Å, egentlig. Jeg vet ikke hva som foregikk. Jeg må bare restituere. Jeg må spille bedre enn det her, så tar jeg med meg poengene, sier Carlsen til NRK om partiet.

I neste runde møter Carlsen den amerikanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura. Det første av to partier begynner klokken 19.45 norsk tid.

VM i fischersjakk Du trenger javascript for å se video.

Saksøkt for over en milliard

Verdenseneren fra Norge har hatt en spesiell oppladning til VM i fischersjakk. Bare fem dager før mesterskapet på Reykjavík offentliggjorde Hans Niemann at han saksøker Carlsen, Hikaru Nakamura, Play Magnus Group og nettstedet Chess.com for over én milliard kroner.

Bakgrunnen er jukseanklagene mot amerikansk Niemann. Da Carlsen møtte NRK mandag kveld, uttalte han seg for første gang om søksmålet.

– Jeg fokuserer på sjakken uansett, og dette blir ikke brukt som unnskyldning uansett hvordan det måtte gå, sa Carlsen til NRK.

Onsdag er det duket for en helaften med Carlsen og Matthias Blübaum i Reykjavík. Nordmannen og tyskeren skal spille to kamper mot hverandre og totalt fire partier.