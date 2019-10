Hovland storspilte i natt

Viktor Hovland (22) slo tilbake med en kanonrunde etter marerittstarten i PGA-turneringen i Chiba i Japan.

75 slag og fem over par på åpningsdagen ble det til 65 slag og fem under par på dag nummer to. Totalt sett er dermed Hovland tilbake på par etter to dagers spill i Japan. Det gir 36.-plass og 32 plasser opp fra fredag.

Tiger Woods beholdt ledelsen etter dag to og topper i sammendraget med knallsterke 12 slag under par etter to 64-runder. Det er ingen cut i turneringen og samtlige 76 av de gjenstående spillerne er med også på de to siste rundene. (NTB)