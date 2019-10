Carlsen ristet på hodet: Rotet bort seieren i VM-finalen

Magnus Carlsen – Wesley So: 1,5-1,5

Både Magnus Carlsen og Wesley So spilte for seier i det første finalepartiet i VM i fischersjakk.

Men stillingen var skarp, uoversiktlig og komplisert. Til tross for at Carlsen flere ganger stod nærmest til seier, endte det med remis. Mot slutten av partiet satte Carlsen seg tilbake, så oppgitt ut i luften og ristet på hodet.

– Han er ikke fornøyd i det hele tatt. Kanskje har han gjort en tabbe. Han er åpenbart ikke fornøyd, kommenterte Torstein Bae mot slutten av partiet.

Etter partiet ønsket ikke Carlsen å snakke med pressen.

– Det er grunn til å være skuffet. Nå er Wesley So litt inne i det, han får troen på at han kan klare det, mener Torstein Bae.

– Denne typen remis kan føles som tap for Magnus og som seier for Wesley So. Jeg tror begge visste at Magnus stod til vinst mange ganger, mener sjakkspiller Olga Dolzhikova.

Tabbet seg ut

Allerede fra åpningen fikk Carlsen et lite overtak på sin motstander. Da det var spilt 15 trekk, viste pila en fordel til Carlsen på hele 1,3.

Samtidig hadde So flere brikker som var farlig plassert.

Carlsen fant likevel det rette trekket. Han slo ut en bonde og So ble stående med en farlig løper som pekte ned mot Carlsens konge.

– Det var ikke så innlysende for meg, men computeren mener det er det beste trekket, kommenterte NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Men det var det beste trekket. Og de fleste trekkene etterpå, med unntak av ett, var også de beste.

Magnus Carlsen og Wesley So kjemper om å bli tidenes første offisielle verdensmester i fischersjakk. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Problemet var bare at det ene trekket (trekk 18) viste seg å være en tabbe av Carlsen. Nordmannen kunne ofret en hest og så vunnet den tilbake noen trekk senere, men verdenseneren overså muligheten. Plutselig gikk pila fra over fire i fordel, ned til 0,4.

Men heller ikke So klarte å spille helt presist. Han forsøkte å komme med et motangrep, men i en komplisert endte det med flere avbytter, flere små feil fra begge spillerne, og til slutt ble det altså remis.

– Jeg var heldig som overlevde på slutten, det var komplissert. Dronningen min var bortgjemt nesten hele partiet, mente Wesley So.

Dermed står det 1,5-1,5 etter det første partiet. Første person til 12,5 poeng vinner verdensmestertittelen.

Slik var partiet – trekk for trekk:

Dramatisk semifinale

Begge spillerne var overlegne i semifinalen som ble spilt fra søndag til tirsdag.

Carlsen slo ut Fabiano Caruana i sin semifinale med 12,5-7,5. Etter partiet innrømmet han at det var en stor lettelse å slippe å spille bronsekamp på hjemmebane.

– Jeg er veldig lettet. Det var mye nerver de siste partiene. Det var en vanskelig dag, egentlig. Jeg var sliten og litt nervøs, sa Carlsen.

So var enda mer overlegen i sin semifinale. Han slo Jan Nepomnjasjtsjij hele 13–5 etter en svært dramatisk siste dag, hvor dommeren grep inn og mente «Nepo» hadde gjort et feiltrekk. Det ble levert inn protest, og partiet måtte spilles på nytt.