Dermed har Carlsen fått en godkjent start på mesterskapet i Qatar, og står med 3,5 poeng etter den første av tre mesterskapsdager og fem av totalt 15 VM-parti.

Men 26-åringen åpnet rotete i Doha, og fikk en remis og et tap på de to første partiene. Så fulgte de tre strake triumfene som fortsatt holder VM-håpet i live.

– Når man står igjen med en halv av to, så må man være godt fornøyd. På de to foregående VM-ene har jeg hatt 4 av 5 poeng (etter første dagen), så jeg må finne en måte å ta igjen det halve poenget på. Men det ser lysere ut enn det gjorde tidligere, sier Carlsen til NRK.

Og den regjerende verdensmesteren lover nå å heve spillet utover i uken.

– Skuldrene er litt mer senket på den første dagen, for da vet man at ting ikke er avgjort ennå. Men dere får nok se meg litt mer i ordentlig kampmodus de neste dagene, sier Carlsen med et smil.

Åpnet med remis og tap

Carlsen startet dagen med et parti mot indiske Shekhar Ganguly. Der åpnet Bærums-karen offensivt, og var tidlig i front. Etter hvert kjempet inderen seg likevel inn i kampen, og etter en spennende avslutning endte det hele remis.

– Det var et typisk første parti. Jeg sto egentlig ganske godt, men så kom det helt ut av kontroll, oppsummerte Carlsen.

Kontrollen mistet også Carlsen på det andre partiet. Carlsen hadde svarte brikker mot Levan Pantsulaia fra Georgia, og fikk også der en fin start med ledelse på klokka.

Men etter hvert overtok Pantsulaia mer og mer, og ledet både på tiden og ifølge datamaskinen. Til slutt tok han også seieren i partiet, og Carlsen måtte innse det overraskende tapet.

– Han taper sensasjonelt. Han har fått en vanskelig start nå. Det ser vi, for Magnus taper klart for en som han skal være mye bedre enn, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Carlsen selv la heller ingenting mellom i sin oppsummering.

– Det er 13 runder igjen. Det er det positive nå. Jeg spiller ikke i nærheten av godt nok. Han holdt hodet kaldt i større grad enn meg. Det er ikke noe som fungerer så langt, sa han.

– Kan du sette fingeren på hva som mangler?

– Jeg mangler godfølelsen, egentlig. Foreløpig mangler alt. Det er ingenting akkurat nå. Men det er som sagt lenge igjen, og klarer jeg å redde meg inn noenlunde i dag, så er det mye håp fortsatt. Noen positive opplevelser vil hjelpe, sier Carlsen.

Reiste seg med seier

Og den opplevelsen fikk også 26-åringen i det tredje partiet mot chilenske Cristobal Villagra Henriquez.

For Carlsen hadde full kontroll fra start og vant partiet på suverent vis.

– Han feier chileneren av banen. Vi får tro han brukte de to første partiene som oppvarming. Så vinner han nå de beste 13 partiene, sier Bae.

Carlsen selv var også i langt bedre humør etter endt parti.

– Det var gøy å spille nå. Det ble etter hvert et fint parti. Han hadde en fin bondestruktur, men hadde for mange dårlige brikker. Det ble egentlig ganske lett for meg, sa Carlsen.

Forholdsvis lett gikk det også i det fjerde partiet, der argentinske Diego Flores til slutt ble beseiret.

Carlsen havnet litt bakpå i starten av partiet, men tok etter hvert mer og mer over og snudde partiet helt rundt

– Det var briljant av Magnus Carlsen, kommenterte Bae.

Dagens femte og siste parti mot russiske Ernesto Inarkiev ble også en seiersmarsj. Carlsen tok tidlig føringen og virket å ha god kontroll hele veien.

Det hadde definitivt ikke Inarkiev, som til slutt tapte på tid.

VM i hurtigsjakk fortsetter tirsdag, og du kan følge det hele direkte på NRK 2 og nrk.no.