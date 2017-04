Carlsen reddet remis med et nødskrik mot sjakkfenomenet Yifan

Artikkelen oppdateres!

– Magnus reddet remis med et nødskrik. Han var heldig, sier Tarjei Svensen, sjakkekspert og redaktør for Matt & Patt.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til partiet mellom de to sjakkstjernene i storturneringen Grenke Chess Classic i Tyskland. Hun er en av verdens beste kvinnelige sjakkspillere.

Han er verdensener – uansett kjønn.

En fullsatt sal fikk se Yifan Hou presse Magnus Carlsen fra første trekk, og utover i partiet ble det klart at den kinesiske kvinnen hadde et solid overtak på den norske verdensstjernen.

– Hou kunne fort ha vunnet

Men like før klokken halv syv mandag kveld hadde Carlsen hentet seg tilbake og den kinesiske motstanderen så ingen annen utvei enn å ta til takke med remis.

– Det så lenge veldig komfortabelt ut for Yifan. Hun presset Magnus og kunne fort ha vunnet, sier Svensen.

Hou leder nå storturneringen Grenke Chess Classic med 2.5 av 3 mulige poeng.

Carlsen står med skuffende 1.5 poeng.

– Sensasjon

Hou har forbløffet både motspillere og sjakkfansen med storspill i turneringen, der hun er eneste kvinne. På tre partier står hun med to seire og én remis. Hun vant blant annet mot verdenstreer Fabiano Caruana søndag.

– Er du overrasket over Hous prestasjon?

– Ja, det må man si. Hun har vunnet to partier og klarer å presse Magnus på denne måten. Det er veldig overraskende. Det er nesten så vi snakker om en sensasjon, svarer Tarjei Svensen.

Allerede før mandagens parti hadde Hous prestasjoner vekket oppsikt i en mannstung verdenselite av sjakkspillere.

– Det er artig at eneste kvinne som er med leder klart etter to runder. Jeg tror hun har satt seg så mye i respekt at folk ikke tenker så mye på at hun er kvinne. Hun har vist at hun hører hjemme i dette selskapet, sa sjakkekspert, Atle Grønn før partiet.