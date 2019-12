Carlsen reddet remis i tidspress: – Han er usannsynlig god i sluttspill

Magnus Carlsen lå svært godt an etter den første dagen av VM i hurtigsjakk.

Det betød at han allerede i det første partiet skulle møte en av de beste spillerne i turneringen, kinesiske Wang Hao.

Hao var i delt ledelse etter første dag, men mot Magnus Carlsen klarte han ikke finne seieren.

Reddet remis i tidsnød

Det tok litt tid før det skjedde noe særlig i partiet. Etter 29 spilte trekk viste datamaskinene at stillingen var helt lik, med Carlsen et par minutter etter på klokka. Brikkene ble bare byttet av, men klokka tikket fort.

– Jeg spiller litt for sakte, egentlig. Det flyter ikke helt, oppsummerte Carlsen etter partiet.

Da kom også feilen fra Magnus Carlsen. I trekk 37 spilte han dronningen oppover på brettet, noe datamaskinene mente var en feil.

Så kom også feilene fra Wang Hao. Kineseren spilte litt forsiktig og måtte innse at seiersmuligheten glapp.

Dermed endte dagens første parti med remis.

– Det er et greit resultat, men spillet var ikke særlig bra. Jeg er glad for at jeg reddet det til slutt. Jeg satt og trodde jeg hadde et visst initiativ, men så var det ikke noe der lenger. Det var litt ubehagelig, men sånn er det.

– Glitrer ikke i det hele tatt

Carlsen fikk altså en kanonstart på VM i hurtigsjakk i går.

Med tre seiere og to remiser, lå han kun et halvt poeng bak lederen før dagen i dag.

– Det glitrer ikke i det hele tatt, men det skal det forhåpentligvis gjøre senere. Motstanden har ikke vært bra, og prestasjonen har ikke vært bra, sa Carlsen etter de fem partiene i går.

Samtidig sa han at han gledet seg veldig til å fortsette i dag.

VM i hurtigsjakk avgjøres i morgen, lørdag. Det spilles totalt 15 partier med hurtigsjakk. Deretter er det VM i lynsjakk på søndag og mandag.