Fredag forbauset Carlsen med et overraskende åpningsvalg i det første VM-partiet mot Fabiano Caruana.

Da ble Carlsen stående klart best med de svarte brikkene. Lørdag var alt snudd på hodet. Caruana kom best ut av en åpning han tydelig hadde studert nøye. Men Magnus Carlsen er ikke verdensmester for ingenting.

– Jeg trodde jeg hadde en sjanse, men plutselig hadde jeg feilberegnet. Jeg ble litt overrasket i åpningen, sier Carlsen.

– Litt overraskende

Carlsen valgte å starte partiet med bonde til d4. Caruana er kjent for å være en god spiller når motspilleren starter med e4, noe altså Carlsen unngikk. Likevel gikk det trått for nordmannen i åpningen. Da nordmannen spilte sitt 15. trekk sto Caruana litt bedre, i tillegg til å ligge over 40 minutter foran på klokka.

For Caruana var tydelig godt forberedt. Først etter 16 trekk måtte Caruana begynne å tenke seg om før han gjorde trekk.

– Det er svart som presser. Det er det samme som i går. Det er egentlig litt overraskende at det er svart som presser i de to første partiene, slo NRKs ekspert, Torstein Bae, fast etter Caruanas 18. trekk.

Selv om Carlsen brukte mye tid, fant han de gode trekkene hver eneste gang. I det andre VM-partiet brukte Caruana mange trekk på å få alle brikkene utviklet. Etter hvert ble også en rekke brikker byttet av, og det gikk mot en tidlig remis.

– Jeg prøvde egentlig bare å bytte av brikkene. Det var ikke så mye annet å gjøre. Det var ingen andre muligheter, sier Carlsen til NRK etter partiet.

Presset til siste slutt

For da Caruana gikk med på å bytte dronninger i sitt 24. trekk, trakk nok noen et lettelsens sukk. Carlsen hadde en håpløs bondestruktur, men Caruana hadde få offiserer igjen å vinne med.

Likevel fortsatte amerikaneren å presse. Han ble stående med en bonde over, fire mot tre, samtidig som begge spillerne hadde et tårn igjen på brettet. Partiet lignet egentlig veldig på fredagens parti, da Carlsen til slutt endte med remis.

Carlsen klarte å forsvare seg riktig, og det endte til slutt også med remis etter 49. trekk.

