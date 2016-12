Carlsen om mystisk VM-svakhet: – Jeg burde jo være på topp mot alle

– Det er jo de beste jeg er vant til å møte. Men jeg vet ikke helt hva det er. Jeg burde jo være på topp mot alle, sier Magnus Carlsen til NRK.

Den norske stjernen klatret tirsdag på sammenlagtlisten og har nå sju poeng – ett poeng mindre enn lederen Vassilij Ivantsjuk. Dagen før hurtigsjakk-VM skal avsluttes er Carlsen langt ifra fornøyd med tingenes tilstand.

Verdens beste sjakkspiller har til nå ikke vært så overlegen som vi er vant til å se ham – spesielt mot de han absolutt bør slå.

Rotet bort poeng

Mandag tapte han og spilte remis mot to relativt anonyme spillere. På dag to slet han – ifølge seg selv – stort mot russiske Dimitri Jakovenko. Han kalte partiet «bånn i bøtta» og at eget spill var «bare var tull og tøys».

– Det hjelper å møte virkelig klassemotstandere. Det virker nesten som om jeg spiller bedre da, sier Carlsen og legger til at tapet mot stjernen Vassilij Ivantsjuk er unntaket.

I morgen venter overraskelsesmannen Anton Korobov i det aller første partiet. Han er en stor profil i sjakken, men er ikke engang blant topp 100 på hurtigrankingen. Da er det ikke rom for å feile for Carlsen.

– Kan være at han er umotivert

Det norske supertalentet Aryan Tari forstår frustrasjonen til landsmannen.

– Dårligere spillere er ofte fornøyd med remis mot Magnus. Han er den beste i verden, og de som er langt dårligere enn ham kan spille på to resultater. Han må hele tiden passe på å unngå remis og hele tiden ta sjanser. Det kan også være at han blir litt mer umotivert, sier Tari til NRK.

NRK-ekspert Torstein Bae ser lyst på kampen om VM-tittelen til tross for Carlsens poengsløsing.

– Dette var et bra resultat. Vi kunne selvsagt håpet på mer, men han hadde to svarte partier mot slutten mot Grisjtjuk og Aronian, som er to av de store stjernene. Han har absolutt et bra utgangspunkt foran siste VM-dag. Han er fortsatt med i gullkampen, sier Bae.

PS! Aryan Tari og Simen Agdestein står med 4,5 poeng av 10, mens Johan-Sebastian Christiansen har 3,5 poeng.