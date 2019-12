Motstander Alireza Firouzja sto klart bedre enn Carlsen, men han veltet kongen da han skulle flytte den mot slutten av partiet. Han måtte rette den opp, men da han da skulle trykke på klokken, var tiden ute.

Firouzja hamret nevene i bordet, helt knust over å ha tapt mot Carlsen. Iraneren hadde tre bønder mer enn Carlsen da tiden gikk ut.

– Reglene er sånn at hvis man kan konstruere en mulig matt, så er det tidstap, sier Torstein Bae.

La inn klage

Firouzja var rasende, og diskuterte med dommeren i flere minutter. Hoveddommer svarte med å dra fram regelboken, mens iraneren sto og gestikulerte voldsomt.

– Det er helt meningsløst å stå og krangle på denne måten, sier Bae om Firouzjas frustrasjon.

Etter partiet sier dommeren til NRK at Firouzja protesterer på at Carlsen pratet under partiet, at han sa noe på norsk da det var ett sekund igjen.

NRKs bilder fra turneringen viser at Carlsen sa f***, men da var det mer tid igjen enn ett sekund.

– Han godtok resultatet, men har lagt inn en klage på at motstanderen snakket høyt. Han snakket om at konkurrenten snakket høyt. Det var forstyrrende for ham. Han har lagt inn klage. Han har ingenting å si på partiet, men han har lagt inn klage, sier dommeren til NRK.

Firouzjas klage er foreløpig ikke behandlet.

– Det er ikke noe poeng å legge inn klage. Jeg ville ikke gjort det, sier Atle Grønn om klagen. Han tror ikke klagen blir tatt til følge.

Se dramaet her (artikkelen fortsetter under videoen):

Se dramaet som utspilte seg her. Du trenger javascript for å se video. Se dramaet som utspilte seg her.

​​​​​​​

Andremann i sammendraget, Hikaru Nakamura, spilte remis mot Aleksandr Grisjtsjuk, og Carlsen leder nå med ett poeng før de to siste rundene.

Ledet etter dag 1

Carlsen ledet turneringen etter første dag av VM i lynsjakk.

Dag nummer to har nordmannen fulgt opp spillet fra første dag. Med tre seiere og tre remiser, er Carlsen på vei mot å ta gullet også i lynsjakk.

Om han gjør det, vil han i så fall bli trippelt verdensmester: Lynsjakk, hurtig og den klassiske langsjakken.

– Magnus er best mot de beste. Det har han vært i alle år, helt fra han var ungdom har han vært det. Mot de beste er han nådeløs, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Carlsen selv er svært fornøyd med utviklingen av dagen.

– Det har vært veldig tøff motstand, mange gode spillere. Men ut fra de stillingene jeg har hatt, har jeg fått maks ut av partiene. Jeg er veldig fornøyd. Jeg spiller veldig mye bedre enn i går. Motstanderne er også tøffere, så det er ikke så lett, sier Carlsen til NRK.

To remiser før Carlsen slo tilbake

Det så riktignok ikke veldig lovende ut på starten av dagen.

I det første partiet kom nordmannen tidlig bakpå både på brett og tid mot Maksim Matlakov, men reddet seg unna.

Etter drøyt ti trekk i det første partiet så det ikke bra ut for nordmannen.

– Matlakov har en bonde i fordel. Dette spillopplegget er litt vanskelig å skjønne. Jeg skjønner ikke helt hva Magnus pønsker på nå. Det ser ut som en mislykket åpning av Magnus, mente NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Men etter hvert klarte Carlsen å finne redningsplanen. Nordmannen fikk byttet av dronningene fra brettet før han gikk på med en sterk fribonde. Carlsen spilte aggressivt og utspilte etter hvert den russiske spilleren.

– Fribonden er veldig sterk. Det går mot en ny seier etter en vanskelig start. Det er en oppvisning i forsvarsspill av Magnus Carlsen. Han snur det helt rundt mot en av de beste spillerne i verden, sier Bae.

Etter den første seieren måtte Carlsen nøye seg med to remiser mot Jan Nepomnjasjtsjij og Maxime Vachier-Lagrave, før han kom tilbake på vinnersporet mot Daniil Dubov.

Dubov presset Carlsen, men ble litt vel ivrig og overså Carlsens forsvar da han ofret et tårn i det som så ut til å være et farlig angrep.

Med et tårn over, ble det enkelt for Carlsen å ta en ny seier. Dermed leder Carlsen fortsatt turneringen.

I dagens femte parti, det 17. av 21 totalt, ble det også remis, før Carlsen slo Vladimir Kramnik i parti 18.

VM i lynsjakk 2019 Ekspandér faktaboks Slik er stillingen i VM i lynsjakk etter 18 partier. 14,5 poeng: Magnus Carlsen 14 poeng: Hikaru Nakamura 13 poeng: Alireza Firouzja 12,5 poeng: Yu Yangyi 12,5 poeng: Vladimir Kramnik 12,5 poeng: Alexander Grisjtsjuk 12 poeng: Vladislav Artemjev 12 poeng: Santosh Gujrathi Vidit 12 poeng: Jan-Krzysztof Duda 12 poeng: Maxime Vachier-Lagrave 12 poeng: Aleksej Sarana 12 poeng: Wang Hao 11 spillere har 11,5 poeng Andre norske: 10 poeng: Aryan Tari 10 poeng. Johan-Sebastian Christiansen

Måtte til dopingkontroll

Den første dagen av VM i lynsjakk ble en svært bra dag for Magnus Carlsen, i hvert fall på brettet.

Selv klagde han på at han var både tung i hodet og sliten etter de tre dagene med hurtigsjakk, men likevel vant han ni partier, spilte to remis og tapte kun én gang.

Da dagen var ferdig, ble han innkalt til dopingkontroll. Det passet Carlsen dårlig (saken fortsetter etter videoen):

MISFORNØYD: Magnus Carlsen var ikke fornøyd med å bli innkalt til dopingtest. Du trenger javascript for å se video. MISFORNØYD: Magnus Carlsen var ikke fornøyd med å bli innkalt til dopingtest.

– Jeg var ikke så fornøyd, det så alle. Jeg var veldig sliten, og det var dårlig timing, sa Carlsen til NRK.

Dopingkontrollen var unnagjort på en time, og Carlsen fikk etter hvert forlatt spillokalene.

– Det går fint, jeg skal komme meg til i morgen. Det viktigste nå er å få en god natts søvn, sa Carlsen i går kveld.